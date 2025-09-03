La mañana de este miércoles 3 de septiembre, otro hecho violento conmociona a la comunidad en Manta tras el asesinato de una estudiante. Un hecho similar ocurrió ayer en Guayaquil.

Asesinan a estudiante en la vía pública

Una estudiante caminaba con dirección a su institución educativa, cuando sujetos a bordo de un vehículo descargaron sus armas en contra de la joven de 16 años.

Según lo que se conoce, la víctima es Fabiana Quiroz y se desplazaba con el uniforme de una unidad educativa cercana al sitio de los hechos.

El asesinato se registró en la calle 7 y avenida 26 en Manta, aproximadamente a las 07:30 de hoy.

Su cuerpo quedó tendido en la calle, en medio de la conmoción de los transeúntes. Sus victimarios huyeron de inmediato del lugar en el mismo vehículo.

Después del crimen, se conoció que un vehículo fue hallado quemado en una calle del barrio Jocay de Manta; sin embargo, aún no se confirma que este sea el mismo que se usó en el crimen.

Según recoge El Diario, luego del crimen llegaron al sitio los Bomberos y personal de la Policía, así como una familiar de la víctima, quien se desmayó al ver a la muchacha sin vida.

Este hecho sucede cuando la Policía puso en marcha el plan de Escuela Segura, por lo que se indicó que se investigará la hora de llegada de los agentes y la del incidente.

La Policía informó que, aparentemente, la estudiante era nueva en esta institución educativa y cursaba el segundo año de bachillerato. También se dio a conocer que el padrastro y la hermana de la menor habrían sido asesinados en 2023.

