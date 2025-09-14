Redacción Seguridad

Un total de tres asesinatos ocurrió en menos de dos horas en la provincia de Santa Elena, entre ellos el hijo de un concejal de La Libertad.

Santa Elena registró hechos violentos en dos cantones, la noche de este sábado 13 de septiembre de 2025.

Se deben recopilar imágenes de seguridad y testimonios para reconstruir las rutas de los agresores y establecer posibles vínculos entre los casos. Aún no se registra evidencia de una conexión.

Hijo de concejal entre las víctimas

Marino Carriel, de 31 años, fue atacado mientras estaba en un restaurante del barrio La Esperanza, en La Libertad.

Testigos dieron su versión a medios locales. De sus versiones se extrae que dos personas armadas ingresaron al local y dispararon. La víctima falleció en el local.

En redes sociales, se registra que Carriel se desempeñaba como instructor de bailoterapia y profesor de Educación Física.

La noticia generó conmoción entre vecinos y familiares.

Otros hechos violentos en la zona

El primer hecho violento, según reportes locales, ocurrió entre las 19:00 y 19:30 en en barrio 1 de Mayo, en Santa Elena. En este lugar asesinaron a una segunda víctima, Víctor Elías Gonzabay Ricardo, de 39 años. Varios reportes locales lo ubican “pasadas las 19:00″ y con al menos diez disparos.

Más tarde, alrededor de 21:15–21:30 en el barrio Eugenio Espejo, en La Libertad, ocurre un tercer ataque. En este sitio asesinan a Líder Mosquera Franco. Según los testigos, el ataque también ocurrió dentro de un restaurante mientras cenaba con otros amigos. Medios locales, como Radio Record, reportan más de 13 disparos y un herido.

El tercer hecho violento ocurrió contra el hijo del concejal, Marino Carriel Jr. Alrededor de las 21:30 y 22:00, el ataque se dio en el barrio La Esperanza, de La Libertad.

Pronunciamiento del Concejal

El padre de la víctima con quien compartía el mismo nombre, Marino Carriel, confirmó el deceso de su hijo.

Además, se informó que la velación será en el Club Los gigantes del pacífico. El sepelio se desarrollará el lunes 15 de septiembre, en el Cementerio general de La Libertad.

En un post en su cuenta de Instagram escribió un mensaje para su hijo: “Me despido con una frase que siempre te decía hijo mío por siempre, #YoSoyMDS. Ahora serás mi ángel desde el cielo”.