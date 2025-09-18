El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se refirió a las explosiones que se han dado en Guayaquil durante los últimos días. Lo hizo la noche de este miércoles, 17 de septiembre de 2025.

Más noticias

Aquiles Alvarez responde sobre explosiones en Guayaquil

A través de su cuenta de X, Aquiles Alvarez indicó: “Estamos levantando data interna con el Centro de Mando y Control de @SeguraEp, empezando por las de la Bahía”.

Según el funcionario, ya levantaron información y varios comerciantes han aportado datos clave. También han recabado datos a través de las cámaras de vigilancia.

“Es posible que haya sorpresas graves. Esperamos pronto terminarla y hacer pública la data al país”.

🚨 #BCBGInforma | Alrededor de las 16:30 se produjo un incendio vehicular en las calles Rumichaca y Junín.



Para esta emergencia despachamos tres unidades de combate y una ambulancia. Debido al incendio resultó afectada parcialmente una vivienda.



👨‍🚒 La rápida acción de nuestros… pic.twitter.com/EvpqDAZmRI — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 17, 2025

Explosión en el Centro de Guayaquil

La tarde de este 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 16:30, se produjo un incendio vehicular en las calles Rumichaca y Junín.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que despachó tres unidades de combate y una ambulancia. En el incendio resultó afectada parcialmente una vivienda.

Ataque con explosivo en Juan Montalvo

Una explosión se produjo en el sector de la Florida, en Guayaquil. El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 del 16 de septiembre, en la avenida Penipe, en los exteriores del mercado Juan Montalvo.

La Policía informó los detalles del hecho y las acciones en el sitio, donde hubo bienes afectados y varios indicios.

Te puede interesar: Ataque con explosivos en Guayaquil afectó a vivienda

Los antecedentes del ataque con explosivos en Guayaquil

La Policía informó que la alerta del hecho ingresó al sistema ECU-911. Un equipo de la institución acudió al sitio, donde encontró un vehículo Chevrolet Aveo rojo, con daños causados por una onda explosiva.

También se observaron afectaciones a bienes privados, como los vidrios de varias viviendas aledañas.

Te puede interesar: Taxistas de Quito alertan sobre presuntas extorsiones

Los agentes inspeccionaron el área para descartar la existencia de personas heridas. Hasta la noche de este 16 de septiembre, no se reportan víctimas.

Las investigaciones del caso en alrededores del mercado

Durante las primeras investigaciones, los uniformados entrevistaron a moradores y a otras personas. Una de ellas reveló un dato clave: a las 08:00 de esa misma mañana, un individuo no identificado entregó un panfleto en la zona. Sin embargo, no se notificó de este hecho a la Policía en ese momento.

Geovanny Argüello Nájera, jefe del distrito Florida, informó que las unidades especializadas activaron los protocolos de seguridad.

Dos personas fueron detenidas. Se trató de dos jóvenes de 19 años, quienes fueron encontrados por el Bloque de Seguridad con armas y explosivos.

Te recomendamos: