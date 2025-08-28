La mañana de este jueves, 28 de agosto de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó sobre el asesinato de un trabajador municipal y su familia.

El Burgomaestre dio la noticia a través de su cuenta de la red social X. En esta mencionó: “Hoy amanecimos con una noticia que duele profundamente. Han asesinado a un compañero municipal“.

Asesinan a trabajador del Municipio de Guayaquil

El Alcalde indicó que la víctima fue mensajero que llevaba “más de 20 años sirviendo a esta ciudad”. En la publicación mencionó, justamente, que a él y a su familia los mataron”.

Alvarez agregó que solo quedó con vida un pequeño de un año. “No hay palabras para calmar este dolor, pero sí acciones”. Aseguró que desde el Municipio se harán cargo de los gastos para “despedir con dignidad a nuestro compañero y su familia“.

El Alcalde, además, dijo que seguirán insistiendo en que es importante unir esfuerzos para trabajar por la seguridad de la ciudad. “Mientras eso pasa, no hay coordinación con el Gobierno para luchar contra la inseguridad en esta ciudad”.

Antecedentes del hecho

Hasta donde se conoce, el hecho habría ocurrido en Flor de Bastión, en el bloque 5. Las personas recibieron impactos de bala. También se difundió que la casa ya había sido atacada días atrás.

El niño que se encontraba en el lugar salió bien librado y trascendió que sería nieto de los dueños de la vivienda donde ocurrió el suceso violento.

