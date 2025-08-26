Ángel Darío LL. C. enfrentará un juicio como presunto autor del asesinato de su madre, ocurrido el 17 de diciembre de 2024 en el sector La Roldós, noroccidente de Quito.

El juez que conoció la causa aceptó los elementos de convicción presentados por Fiscalía durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y dispuso que el proceso avance a la etapa de juzgamiento.

De acuerdo con la Fiscalía, entre las principales evidencias consta el informe de autopsia médico-legal. En este se determinó que la víctima, de 66 años, recibió 65 heridas punzocortantes. La conclusión: la causa de muerte fue una hemorragia aguda interna.

Fiscalía también presentó la historia clínica de Ángel Darío LL. C., elaborada en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara.

Según la entidad de justicia, el expediente señala que el procesado tiene trastornos mentales derivados del consumo prolongado de sustancias psicotrópicas. Del mismo modo, el informe incluyó versiones y otras diligencias practicadas durante la etapa de instrucción fiscal.

El dictamen acusatorio en el caso

Durante la audiencia, el Fiscal de Personas y Garantías de la Casa de la Justicia de Carcelén emitió el dictamen acusatorio y anunció las pruebas que se presentarán en el juicio. En esa instancia, mencionó la entidad, un Tribunal Penal determinará si Ángel Darío LL. C. es responsable del crimen.

Los elementos de la institución de justicia dan cuenta de que la noche del hecho, un amigo del procesado lo encontró herido en el piso de la cocina, con lesiones en el cuello y tórax.

Él llamó al ECU 911 y, a pocos minutos, la hermana del joven forzó la entrada al dormitorio de la madre, que se encontraba cerrado con candado y halló el cuerpo sin vida.

Una paramédica atendió al sospechoso y lo trasladó a una ambulancia. En el trayecto, según su testimonio, él confesó: “yo fui, lo hice para estar juntos en el cielo”.

El juez ratificó la prisión preventiva que pesa sobre Ángel Darío LL. C. desde la audiencia de flagrancia. El caso se tramita por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

