El ministro del Interior, Jhon Reimberg, anuncia la recaptura de alias ‘Matatán’ por séptima vez, en Durán, Guayas y vuelve a criticar a la función judicial, este lunes 25 de agosto de 2025. El detenido sería integrante del grupo de delincuencia organizada, Chone Killers.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Policía Nacional capturó en flagrancia a Luis Enrique Z.C., presunto cabecilla de Los Chone Killers, en Durán, Guayas.

Alias ‘Matatán’ es considerado como objetivo de intermedio valor del Estado.

El historial delictivo de alias ‘Matatán’

Entre 2010 y 2020, alias ‘Matatán’ tiene seis detenciones.

En 2010, por tentativa de asesinato y robo; en 2011, por tenencia de armas no autorizadas; en 2014, tráfico ilícito.

En 2017, asociación ilícita; y en 2020, tráfico ilícito de sustancias.

Entre los indicios encontrados en la séptima recaptura están: un arma de fuego tipo pistola, cargadores y 36 municiones.

Además, dinero en efectivo, un vehículo retenido para investigaciones.

La crítica a la Función Judicial de John Reimberg

“Este sujeto nuevamente fue puesto a órdenes de la autoridad competente para su judicialización”, subrayó Reimberg.

Luego, se dirigió a la Función Judicial y dijo: “Hagan el trabajo que corresponde, que es dejar a los delincuentes donde deben quedarse: en la cárcel”.

Reimberg agregó que el Ministerio del Interior y la Policía siguen trabajando.

