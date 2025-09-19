José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito‘, líder de la banda criminal Los Choneros, compareció este viernes 19 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York. Fito es acusado de narcotráfico y contrabando de armas.

Fito compareció ante un Tribunal Federal en Estados Unidos

El narcotraficante ecuatoriano, capturado en junio en Manta, compareció ante el Tribunal con un cambio de apariencia; se lo vio más delgado, sin barba y con cabello corto. Esta fue su primera aparición en una audiencia procedimental.

La defensa y la Fiscalía acordaron extender el plazo para compartir información, en un proceso que aborda cargos graves relacionados con una red internacional de distribución de cocaína.

Defensa de Adolfo Macías busca acuerdo

Fito llegó a la audiencia vestido con uniforme color caqui. Durante la diligencia participó activamente.

La defensa, liderada por el abogado Alexei Schacht, expresó optimismo sobre posibles avances en los próximos 90 días.

La justicia estadounidense imputa a Fito por siete cargos, incluyendo conspiración para distribuir cocaína con nexos al Cartel de Sinaloa, uso de armas de fuego y contrabando.

Abogado afirma que Fito está enfermo de gravedad

El abogado solicitó al juez Frederic Block atención médica adecuada para Fito; afirmó que padece una condición grave, aunque aclaró que no es cáncer.

El Buró Federal de Prisiones (BOP) no ha proporcionado el cuidado necesario, según la defensa. El juez Block indicó que intervendrá para resolver esta situación.

Frederic Block, quien también lleva el caso del capo mexicano Rafael Caro Quintero, fijó la próxima cita para el 22 de enero de 2026.

Fito, cabecilla de Los Choneros

Según la acusación, Los Choneros operaban una red que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica, pasando por Centroamérica y México, hasta Estados Unidos.

Fito, el criminal más buscado por el gobierno de Daniel Noboa, cayó el 25 de junio en un búnker en Manta.

Su captura ocurrió tras año y medio de estar prófugo, después de escapar en 2023 de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

En julio, aceptó su extradición a Estados Unidos, ante el riesgo de atentados en la prisión de máxima seguridad La Roca.

Con información de EFE.

