Desde el 1 de enero hasta este 18 de agosto de 2025, se ejecutaron 779 operativos dirigidos a la desarticulación de grupos delincuenciales. El Ministerio del Interior informó que, en esas labores, las fuerzas del orden capturaron a 11 de los 18 objetivos de alto valor del país.

Objetivos de alto valor capturados en 2025

Uno de los golpes más significativos ocurrió el 13 de febrero en Sucumbíos, donde en la operación Gran Fénix 8 fueron aprehendidos Marcelo David Quiroz Bermello, alias ‘Cerapo’, y Darwin Gabriel Ganchozo García, alias ‘El Patrón’, vinculados a la organización ‘Los Lagartos’ y al grupo armado Comandos de Frontera.

Esas estructuras se dedicaban al transporte de drogas mediante compartimentos ocultos en vehículos.

Una operación con colaboración extranjera

Días después, el 28 de febrero, en coordinación con Colombia y EE.UU., se llevó a cabo la operación Gran Fénix 11. En esta se detuvo a Omar Auseno Burgos, alias ‘Llanero’ y Nirama Chávez Galvis, alias ‘Nirama’. Ellos eran considerados líderes de una red transnacional de narcotráfico con procesos de extradición hacia EE.UU.

El 15 de marzo, en Orellana, fue capturado Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, miembro de Los Choneros, implicado en sicariato, extorsión y el asesinato de un policía en Lago Agrio.

La operación Gran Fénix 17

La operación Gran Fénix 17, el 21 de marzo, permitió la aprehensión de Álvaro Montaño Valencia, alias ‘Palanqueta’, de Los Lobos, con antecedentes por terrorismo, asesinato y narcotráfico.

En Colombia, el 11 de junio, la operación Gran Fénix 27 permitió la detención de cuatro integrantes de Los Choneros, Segunda Marquetalia y disidencias de las FARC, entre ellos Vinicio Pinargote Cedeño (‘Veneno’).

El 25 de junio, en Montecristi, se dio la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, prófugo desde enero de 2024. El Bloque de Seguridad lo encontró en un búnker. El proceso de extradición a EE.UU. se concretó el 20 de julio.

Un nuevo golpe en junio

Ese mismo mes, el 26, también detuvieron a Roberto Carlos Álvarez Vera, líder de Comandos de la Frontera, requerido por crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos. También con fines de extradición.

En julio 24, en Esmeraldas, fue aprehendido Saulo Estupiñán Ospina (‘Saulo’), cabecilla del grupo Coordinadora Guerrillera del Pacífico, buscado por EE.UU., Colombia y Ecuador por tráfico de drogas.

Finalmente, a finales de 2024, en colaboración con la Policía de España, se detuvo en Gibraltar a Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (‘Carlitos’), vinculado al narcotráfico internacional.

Estos resultados son parte del compromiso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en su lucha frontal contra las estructuras criminales que operan en el país y en la región.

