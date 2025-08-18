El Ejército Ecuatoriano destinó soldados de arma y servicios recién graduados para que se incorporen a las operaciones militares de seguridad en tres ciudades de Ecuador.

Soldados servirán en Guayaquil, Manta y Santa Rosa

1 750 soldados del Ejército fueron enviados a las ciudades de Guayaquil, Manta y Santa Rosa, para reforzar las operaciones militares, combatir al narcotráfico, la inseguridad, a grupos ilegales armados, grupos armados organizados.

Estos soldados están preparados física y mentalmente para emplearse en el cumplimiento de las misiones a las que se les asignó.

El Ejército explicó que este movimiento de efectivos militares tiene como objetivo reforzar las unidades a nivel nacional orientadas a combatir y neutralizar amenazas como el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, municiones y explosivos.

Así, se busca bajar los índices de inseguridad y combatir el accionar de los grupos delincuenciales, a fin de desmantelarlos y devolverle la seguridad y tranquilidad a las familias ecuatorianas.

Se destaca que estos soldados tienen una formación férrea en valores como el honor y la disciplina, así como técnicas y tácticas de combate, operaciones en la selva.

Los soldados se desplazan ya hacia las ciudades que fueron destinados

La movilización de estos soldados se realiza de manera coordinada este lunes 18 de agosto hacia las ciudades de Guayaquil, Manta y Santa Rosa, vía aérea.

En cambio, 1 500 soldados viajan por vía terrestre hacia Esmeraldas, Carchi, Orellana, Sucumbíos, Loja, Los Ríos.

Ellos serán parte del equipo de combate en el que se encuentra personal especializado y con mayor experiencia. Estos soldados fueron capacitados durante dos años.

