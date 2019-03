La seguridad será prioritaria para Jorge Yunda como alcalde de Quito

LEA TAMBIÉN

La primera intervención pública de Jorge Yunda (54 años), virtual alcalde de Quito, fue desde las instalaciones de Radio Canela, en el norte de la ciudad. Allí manifestó que la lucha contra la inseguridad será una de sus prioridades.

Como todos los días, acudió a la emisora de su propiedad para locutar en su programa junto al periodista deportivo Patricio Díaz Guevara. Lo primero que señaló fue que, durante la campaña electoral, ningún medio de comunicación grande lo entrevistó y se sorprendió al ver que varios reporteros lo buscaban.



Lucía sonriente y agradeció a quienes le dieron su apoyo. Además, extendió su mano a quienes no lo hicieron para trabajar juntos por la ciudad. Anunció que mantendrá reu­niones con las autoridades del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Sistema Integrado ECU-911, para configurar estrategias y enfrentar esta problemática.



En su plan de trabajo, Yunda contempló tres programas claves en cuanto a seguridad: Quito sin miedo, Mujeres y niñez primero, y el programa de Impacto y Riesgos Naturales. Las tres propuestas buscan crear espacios públicos seguros, que posibiliten el disfrute por parte de la ciudadanía.



También propone vigilancia con tecnología ‘Ojo de Dios’ y agentes de tránsito vigías, entre otros proyectos. Además, plantea combatir la violencia de género con la creación de redes de protección.



Entre las primeras declaraciones de Yunda estuvo el tema de la basura. “La contenerización es un sistema que, a mi parecer, no da más en Quito, excepto en algunos barrios”.



Yunda -médico, músico, locutor y dueño de radios- emigró a Quito con sus padres a los 9 años. Nació en la provincia de Chimborazo. Su padre era zapatero, su madre era costurera, y llegaron a vivir al barrio de San Roque. Estudió en el colegio franciscano San Andrés, donde desarrolló la afición por la radio.



También tiene experiencia en el sector público. Fue presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), entre 2007 y 2009; y asambleísta por Pichincha entre 2017 y 2018.



Entre sus principales propuestas está promover la creación de hospitales veterinarios y la construcción de una nueva vía perimetral.



El alcalde Mauricio Rodas llamó a felicitarlo por su eventual triunfo en las elecciones. Le deseó el mayor de los éxitos en su gestión al frente de Quito y lo invitó a desarrollar un proceso de transición ordenado en beneficio de todos.



Al ser la diferencia entre los cuatro primeros lugares tan estrecha, se generan dudas sobre posibles fallas en el conteo. Según dos de los aspirantes a la Alcaldía de la capital, se registraron inconsistencias en el proceso. Luisa Maldonado declaró no aceptar los resultados por tres razones: el sistema se cayó para el conteo de votos en Quito, existieron apagones en recintos electorales, y hay una inconsistencia del 10% en el conteo, lo que según ella favorece a un candidato.



Por su lado, César Montúfar no reclamó fraude, pero dijo que es muy raro que en el distrito electoral más importante, el CNE haya fallado al transmitir transparente y oportunamente los resultados. Más aún, con una elección tan reñida. Ambos pedirán que se cuente voto a voto.



Sobre la estrecha diferencia de un aspirante a otro, Francisco Rocha, analista político, indica que la democracia tiene estas particularidades.



Hay un grupo de actas que está en discusión y se trata de un número suficiente para variar resultados. Frente a eso, dice Rocha, el CNE debe acelerar el tema y brindar la seguridad necesaria para que no haya discusión. Además, los candidatos deben ser pacientes y respetar los resultados, así la diferencia sea de un voto. La mayoría es la que manda.