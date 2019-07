El plan Más Seguridad busca una estrategia conjunta

LEA TAMBIÉN

La mayor incidencia de asaltos a personas y locales ocurre en el distrito Modelo y 9 de Octubre, sectores con más actividad comercial en Guayaquil. En el centro de la urbe, una banda conformada por 11 personas ingresó a una óptica, en las calles Rumichaca -entre Aguirre y Clemente Ballén- para robar.

Ocurrió el viernes pasado. En un video de seguridad se observa cómo tres personas entran en el local para preguntar el precio de los lentes; luego, llega una mujer y distrae al vendedor. Así, otro del grupo comienza a buscar dinero en el escritorio. Cuando el dueño comienza a sospechar de los supuestos clientes, entra otra persona para despistarlo y concretar el robo.



Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que en el céntrico sector comercial ocurren más robos a locales. En la ciudad, de enero a mayo, se han registrado 284 casos, lo que significa un incremento de 10,08%, en relación con el mismo período del 2018. El mes con más casos fue marzo (73). Los días de mayor ocurrencia son lunes, martes, sábados y domingos; y las horas, entre las 14:00 y las 15:00, según las denuncias.



Otras preocupaciones de los ciudadanos son las muertes violentas, robos de vehículos y de motos y robos a domicilios.



El domingo pasado, Julio B. denunció que había dejado estacionado su carro fuera de su casa, en la ciudadela La Alborada, y cuando salió habían robado la memoria al carro.



La Policía ve al robo de accesorios de vehículos como una modalidad compleja de combatir, ya que desencadena en tráfico de objetos robados y lavado de dinero; así lo afirmó el general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8.



Frente a esos indicadores, la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri apostó por retomar el Plan Más Seguridad para Guayaquil, en una alianza con entidades estatales. Pero el convenio con el Gobierno está en ciernes, a menos de 24 horas de su firma.



Estaba previsto que, durante la sesión solemne por los 484 años de la fundación de Guayaquil, se firmara el convenio, tras 11 años cuando se rompió una alianza similar en el gobierno de Rafael Correa.



Viteri dijo ayer en la mañana que no aceptaría “condiciones” del Ministerio del Interior. La ministra María Paula Romo respondió que no solo existía voluntad política, sino que esperaba que la cooperación con Guayaquil fuera un ejemplo para la seguridad del país. Dijo que la única diferencia y, era un pedido, es “que se respeten protocolos nacionales”. Y que seguía trabajando en los detalles. Hasta el cierre de esta edición no se conocía si salvaron las diferencias.



El Municipio ha ofrecido recursos, equipos y personal para la seguridad. Destinará USD 8 millones para la adquisición de 120 cámaras de vigilancia.

Una de las estrategias es unificar las 1 100 cámaras que tiene la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) y las 500 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 del Gobierno. En total, 1 720 cámaras para vigilar la urbe. Pero en este punto persiste un desacuerdo por los protocolos que se deberían usar.



Gustavo Zúñiga, presidente de la CSCG, explicó que dentro del convenio se propone unificar las entidades y tener una sola central de emergencia. En este 2019 se registraron 9 606 emergencias; la mayoría fue por accidentes de tránsito, escándalos públicos y robos.



También se prevé invertir en 600 botones de pánico para el plan Amiga ya no estás sola; 600 ‘bodycam’, de las cuales 500 se entregarán a los agentes metropolitanos y 100 a la Policía de Turismo. La zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) tiene 8 500 policías.