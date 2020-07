¿Es seguro utilizar el ascensor de un edificio en tiempos de covid-19?

LEA TAMBIÉN

La recomendación de médicos es siempre usar mascarilla y evitar lugares cerrados. Pero por actividades laborales, algunos ciudadanos deben acudir a edificios de oficinas de varios pisos. Otros residen en edificios altos y quieren evitar las gradas. ¿Qué tanto riesgo de contagio de covid-19 hay al subir a un ascensor? Estefanía Espín, ingeniera en biotecnología y docente de genética, responde a algunas inquietudes.

¿Es seguro subir a un ascensor o es un lugar de contagio?



No es seguro. Lo que sucede, como sabemos, es que el virus SARS-CoV-2 se transmite a partir de gotitas que se liberan cuando se habla, se tose o se estornuda. En un espacio abierto, si las personas están a dos metros de distancia, existe una probabilidad más baja de que le lleguen (las gotículas) de alguien más y que las respire y se infecte. Al ingresar a los ascensores, el problema es que se trata de un espacio cerrado y reducido. Además el virus se dispersa, mucho más por corrientes de aire. Personalmente uso gradas. No es que el virus viva en el aire, es posible que cuando una persona tosa, se queden gotículas, que según he leído tardarían por gravedad en caer hasta tres horas, aunque en otros estudios dicen 20 minutos. Pero siempre hay riesgo, no hay suficientes estudios.



¿Qué tanto se reduce el peligro de contagio al colocar menos personas en el ascensor?

​

Sí, he visto que hacen que los usuarios de ascensores se coloquen de espaldas, en las esquinas. Pero de todas formas hay riesgo, sería preferible que lo ocupe una persona a la vez. Antes de ingresar al ascensor les toman la temperatura, pero sabemos que muchos de los infectados con coronavirus son asintomáticos, que podrían estar portando el virus. En la mayoría de ascensores no hay suficiente espacio como para guardar una distancia de dos metros entre las personas.



En caso de tener que usarlos, ¿cuánto ayuda llevar mascarillas y quizá visores?

​

Siempre es importante usar mascarilla, es una barrera. Si dos usuarios de un ascensor la usan, el riesgo disminuye a menos del 5%, no se puede hablar de cero riesgos. También es importante que en el edificio se haga una desinfección cada tres horas de espacios compartidos como el ascensor.



Otro riesgo se produce al teclear el piso al que el usuario necesita subir, ¿cómo atenuarlo?

Siempre hay que tener alcohol en la mano, he visto que en algunos edificios colocan palitos desechables para que se aplasten las teclas. Pero en otros no hay nada. Apenas se pueda hay que lavarse las manos con agua y jabón.