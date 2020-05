¿Cómo se calificará en este segundo quimestre? ¿Qué pasará con los chicos de tercero de bachillerato?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el viernes 13 de marzo del 2020, los alumnos de Sierra y Amazonía no acuden a clases presenciales. Se están educando desde casa. En el caso de los de establecimientos particulares, usan plataformas virtuales. Los chicos que estudian en centros fiscales, los profesores se ingenian, también se apoyan en programas de TV y radio. El ciclo 2019-2020 terminará el 30 de junio. Pero, ¿cómo serán promovido al siguiente año lectivo 2020-2021, que empezaría en septiembre?

Según los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación, para obtener la nota de promoción de nivel, se considerará el promedio simple de las notas del primer y segundo quimestre.



¿Qué se evaluará en este segundo quimestre?

​

El portafolio del estudiante constituirá el único medio de verificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cuál será recibido y valorado por el docente tutor de cada grado o curso y quien se encargará de registrar en el aplicativo informático la calificación.



El portafolio está formado por todas las actividades desarrolladas por los estudiantes, tareas y más trabajos (es un cuaderno o una carpeta). En el caso de los planteles particulares, hay procesos de evaluación diferentes.



¿Cuándo se entregará el portafolio a los profesores, en caso de que no se lo haya hecho de modo diario?



Los padres de familia deben estar en contacto con los tutores y las instituciones educación. Pero el Ministerio de Educación ha establecido un cronograma, más que nada para los planteles fiscales:



-Del 18 al 21 de mayo de 2020 las madres, padres de familia o representantes legales de los estudiantes que cursan el tercero de bachillerato entregarán el portafolio a los docentes tutores del grado o curso, conforme el cronograma establecido por las instituciones educativas.

- Aquellos estudiantes de tercero de bachillerato que no entreguen el portafolio, no podrán optar por la exoneración del proyecto de grado; sin embargo, podrán entregarlo en las fechas determinadas para la entrega del proyecto de grado y los textos escolares.



- Del 1 al 7 de julio de 2020 las madres, padres de familia o representantes legales de los estudiantes de segundo de Educación General Básica a Segundo de Bachillerato, entregarán el portafolio a los docentes tutores del grado o curso, conforme el cronograma establecido por las instituciones educativas.



- Los representantes legales de niños de Educación Inicial, subnivel 2 y Preparatoria - primer grado de Educación General Básica no deben presentar el Portafolio, y su promoción al grado inmediato superior será automática.



- Todos los estudiantes al concluir su proceso formativo no presencial de todos los niveles educativos de segundo año de educación general básica hasta tercer año de bachillerato, juntamente con el portafolio entregarán los textos escolares que fueron proporcionados por el Estado a través de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales.

¿Cuándo se calificarán los portafolios?



Una vez receptado los portafolios, los docentes tutores procederán a la calificación de acuerdo al siguiente calendario:



- Del 22 al 29 de mayo de 2020 los docentes tutores procederán a la valoración del portafolio de los estudiantes de tercero de bachillerato.



- Del 7 al 13 de julio de 2020 los docentes tutores procederán a la valoración del portafolio de los estudiantes desde segundo de Educación General Básica hasta segundo de bachillerato.



- Una vez asignadas las calificaciones, la asistencia y comportamiento correspondientes al portafolio, los docentes ingresarán en el sistema informático las calificaciones, de acuerdo al siguiente detalle:



- Del 22 al 28 de mayo de 2020 para los estudiantes de tercero de bachillerato, la asistencia y comportamiento. En el caso de las instituciones educativas fiscales, el sistema de seguimiento escolar estará habilitado desde el 18 de mayo de 2020.

¿Qué pasa si no alcanzan al 7 sobre 10?



Para los estudiantes, cuyo promedio de los quimestres uno y dos, no alcance el puntaje mínimo requerido para pasar al siguiente ciclo lectivo, hay una opción. Los docentes enviarán actividades de refuerzo académico a través de los medios tecnológicos,digitalesy otros medios más idóneos, tendientes a alcanzar el puntaje requerido para promocionar.



No habrá rendición de exámenes quimestrales, supletorios, remediales y de gracia; en su lugar, los estudiantes realizarán un proyecto o trabajo escrito, según corresponda y adaptado a las circunstancias del estado de emergencia, que será enviado por el docente de la asignatura, quien explicará la temática y directrices para la realización del mismo. Esto se hará del 15 al 24 de julio, según le indiquen en el colegio. El 27 de julio se entregará el trabajo en el plantel. Las notas se publicarán el 28 de julio. Del 16 al 22 de julio se calificará.

¿Cómo serán evaluados los estudiantes de tercero de bachillerato?



Ellos harán un proyecto de grado. Del 1 al 5 de junio se les explicará, en los planteles fiscales. Del 8 de junio al 8 de julio tendrán el acompañamiento de un tutor, para elaborarlo. Del 9 al 15 de julio deberán entregarlo.

Se exonerarán del proyecto de grado, aquellos estudiantes que, mediante el cálculo de un promedio ponderado parcial de las tres notas, equiparado al 100% de la calificación, obtengan un puntaje de 9 a 10 puntos. ¿Qué tres notas? Las calificaciones de octavo, noveno y décimo (que equivalen al 30%); primero, segundo y tercero de bachillerato (40%) y 10%, participación estudiantil.



A partir del 11de junio de 2020, los estudiantes exonerados podrán visualizar y descargar el documento del certificado de registro de título en la página del Ministerio de Educación. Los títulos y actas de grado podrán ser impresos cuando lo permitan las condiciones sanitarias del país lo permitan.