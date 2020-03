Siguen los trabajos de reparación en el socavón que se abrió en La Rumiñahui

LEA TAMBIÉN

Hasta hoy, lunes 9 de marzo del 2020, los obreros continúan trabajando para reparar el daño ocurrido en la calle De los Cafetos, ubicada en el barrio La Rumiñahui, norte de Quito, donde se formó un socavón.

El suceso ocurrió a las 16:45 del pasado viernes 6 de marzo de 2020 y, conforme pasaban las horas, el pequeño agujero se agrandaba peligrosamente con dirección a dos viviendas localizadas allí.



El agua salía con fuerza desde la tierra y destruía paulatinamente el asfalto.



Primero destruyó la acera y luego el cerramiento. Mónica Oñate vivió momentos de pánico cuando llegó en un taxi con su madre a la casa, Martha Sandoval, y se encontraron con la emergencia. “El agua salía a borbotones. Claramente se escuchaba como cedía la tierra, fueron momentos desesperantes”.



De forma inmediata, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) movilizó maquinaria y obreros para trabajar en la zona. Los técnicos explicaron que el hoyo tenía inicialmente un diámetro de seis metros, pero lo ampliaron para identificar la causa del problema.



Al mismo tiempo, maquinaria retiraba la tierra, lodo y sedimentos. “El sábado (7 de marzo de 2020), la lluvia nos perjudicó y tuvimos una interrupción parcial. Hemos traído equipo de bombeo emergente. Estabilizamos el talud de mejor forma, compactamos los bordes y cambiamos la pendiente para que no se siga desmoronando”, dijo Juan Fernando Robalino, director de Operaciones de Epmaps. “Esperamos que el clima nos colabore”.



Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) inspeccionó las viviendas afectadas. La casa de Martha Sandoval tiene las paredes y columnas cuarteadas. También el piso roto, la puerta metálica de acceso torcida por la fuerza del desprendimiento.



Pidieron al Municipio que les ayuden a reparar su inmueble. Ante eso, Robalino indicó que la Unidad de Seguros inspeccionó la zona durante el fin de semana y luego se conocerá cómo será la cobertura de los daños a terceros.



Martha Sandoval indicó que es la primera vez que se presenta un problema de esa magnitud. “Fue una situación desesperante. Se escuchaba lo que caía la tierra. Yo tengo la presión alta y me hizo daño. Pensé que mi casa se iba a hundir”. Se quejó que no hubo agua para quienes viven en las viviendas de la calle De los Cafetos.



Ayer, domingo 8 de marzo de 2020, por la mañana, ella esperaba con baldes para recogerla de los tanqueros. “Cuando nos bajamos del taxi, fue la primera en ver que primero se destruyó la vereda”, indicó Mónica Oñate.



La vecina Peregrina Muñoz escuchó un fuerte estruendo y sintió que se estremeció el piso. Aseguró que el sábado 7 de marzo de 2020 les cortaron el servicio de agua potable en la calle Nazareth, pero lo restituyeron rápidamente.



Los técnicos de la Epmaps indicaron que es complejo llegar al punto exacto en donde se originó el daño. Esperan hacerlo en el transcurso de las próximas dos semanas. “Puede haber una posible obstrucción en el colector. Históricamente (en casos similares), hemos tenido ese tipo de hallazgos y encontramos toda clase de basura”, explicó Robalino.



Pasado el mediodía de ayer, domingo 8 de marzo de 2020, la maquinaria y los trabajadores continuaban en la zona retirando la tierra y el agua que se acumuló allí. Ellos permanecerán alerta hasta solucionar el problema en su totalidad.