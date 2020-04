Seguidores de Jair Bolsonaro rompen el confinamiento por covid-19 y piden acabar con la medida en Brasil

LEA TAMBIÉN

Un centenar de seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió el confinamiento este 5 de abril del 2020 en Sao Paulo, la ciudad más poblada del país y que concentra el mayor número de casos por el covid-19, para criticar la medidas adoptadas por las autoridades para evitar la propagación del virus.

Ondeando la bandera de Brasil y con camisetas verdes y amarillas que representan los colores que impulsa el Gobierno del líder ultraderechista, los manifestantes exigieron al gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, levantar la restricción.



Mediante arengas lanzadas a través de megáfonos, criticaron la gestión del mandatario regional mientras levantaban una pancarta en la que pedían su destitución y donde lo calificaban como una "vergüenza" y una "desgracia" para Brasil.

Doria y Bolsonaro han mantenido en las últimas semanas un duro enfrentamiento público a raíz de las medidas de aislamiento social para contener la multiplicación de los casos de la enfermedad del covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Sao Paulo es la región que más casos concentra en todo Brasil, con 4 620 personas infectadas y 275 muertes. Foto: EFE

Mientras que el gobernador del estado más poblado e industrializado de Brasil es partidario del confinamiento para frenar la propagación del virus, Bolsonaro se opone a la restricción, promueve el regreso de la gente al trabajo y hasta ha llegado a calificar como "crimen" a las cuarentenas que rigen en algunos de los 27 estados del país.



En el careo que han enfrentado, el mandatario brasileño llegó a tildar de "lunático" a Doria y este señaló en una entrevista a EFE que el jefe de Estado no tenía "las facultades mentales en plenitud para poder liderar el país".



Sao Paulo, con una población de 46 millones de habitantes, similar a la de España, continúa como la región que más casos concentra en todo Brasil, con 4 620 personas infectadas con la covid-19 y 275 muertes.



Los manifestantes, entre ellos varias personas de la tercera edad, comenzaron las protestas en la icónica avenida Paulista y luego marcharon hacia la Asamblea Legislativa, donde las continuaron.



El confinamiento social es una medida para evitar la propagación del virus recomendada científicamente y proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra la covid-19.



Bolsonaro, quien critica fuertemente la medida, considera que la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, es una "gripecita" de la que solo deben cuidarse las personas mayores, y por la que no se debe frenar a un país entero con medidas de aislamiento social.



Su polémica posición para enfrentar el coronavirus le ha valido una fuerte crítica a su gestión, avalada tan solo por el 33% de los brasileños.



No obstante, según un sondeo divulgado este domingo por la firma Datafolha, la mayor parte del pueblo brasileño (59%) piensa que el presidente no debe renunciar a su cargo por la labor que ha desempeñado en el combate contra el covid-19 y un 52% opina que tiene las condiciones para seguir gobernado a la potencia suramericana.