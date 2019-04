Seguidores de Julian Assange se concentran ante la Embajada de Ecuador en Londres

LEA TAMBIÉN

Partidarios del periodista australiano Julian Assange han empezado a concentrarse ante la Embajada de Ecuador en Londres este 5 de abril del 2019 ante la posibilidad cercana de que sea expulsado del recinto, donde reside desde el 2012.

Assange será expulsado dentro de "unas horas o días" del edificio diplomático, según pudo saber el portal WikiLeaks, que en su cuenta de Twitter señala que lo supo de una alta fuente del Estado ecuatoriano.



En esta línea, WikiLeaks añade que hay un acuerdo con el Reino Unido para que se proceda a su arresto.



La tarde del jueves 4 de abril del 2019, la Cancillería en Quito reaccionó al anuncio hecho por WikiLeaks: “Ecuador no responde a rumores ni hipótesis ni a conjeturas que no cuentan con un respaldo documental”.



Algunos simpatizantes del periodista empezaron a congregarse en el exterior de la Embajada con pancartas de apoyo, en las que piden que se le permita salir sin miedo a ser detenido.



Ante el edificio se pudo ver la llegada de una furgoneta portando una cartelera con la imagen de Assange amordazado con una bandera de EE.UU. y un mensaje que reza: "Libertad de expresión".



A pesar de la presencia de cámaras de televisión ante el edificio, ubicado en el barrio londinense de Knigthsbridge, el personal de la legación no ha querido pronunciarse sobre la posible salida de Assange.



El periodista australiano se refugió en la Embajada ecuatoriana en la capital británica en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.



Su petición de asilo a Ecuador se produjo al término de un largo proceso de extradición a Suecia en los tribunales británicos y dio comienzo a un caso difícil de solucionar, pues el Reino Unido se ha negado reiteradamente a facilitarle un salvoconducto que le permita poner rumbo al país latinoamericano.



En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90 000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400 000 documentos secretos sobre la guerra de Irak.

Ese mismo año comenzó a airear unos 250 000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EE.UU.

WikiLeaks teme que, si sale de la embajada, las autoridades del Reino Unido lo extraditen a EE.UU.

El informático considera que su caso tiene paralelismo con el de Edward Snowden, el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA, siglas en inglés) refugiado en Rusia.