Sedes del Inspi de Quito, Guayaquil y Cuenca pueden realizar diagnóstico de covid-19

En el marco de la mesa técnica sobre el covid-19, que se llevó a cabo en el Concejo Metropolitano de Quito, Mayra Wilca, coordinadora Zonal 9 del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, confirmó que las sedes de Quito y Cuenca cuentan con la capacidad instalada para diagnosticar el covid-19. Es decir, personal capacitado, equipamiento, insumos y reactivos. Estas dos se suman a la matriz de Guayaquil.

"Con la finalidad de responder al país en beneficio de la salud pública, las tres sedes de Inspi atenderán los requerimientos y darán oportunamente los resultados, de acuerdo al tiempo establecido".



Con ello, "se responderá con el procesamiento de muestras, de acuerdo con los lineamientos difundidos por el Ministerio de Salud".



En la mesa técnica, que se llevó a cabo la tarde y noche del lunes 2 de marzo del 2020, participó Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador.



Ella cuestionó a los participantes sobre sus medidas de higiene. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos durante el día? ¿Cuántas veces nos topamos la cara? Además, sostuvo que el país está a tiempo para controlar la propagación del virus.



Otra de las participantes fue la infectóloga Greta Muñoz. Ella mencionó que su recomendación se basa en la comunicación adecuada y pertinente. "Debemos comunicar adecuadamente y atender a la población de riesgo, que es la población adulta mayor con comorbilidades (varias enfermedades)".



Pablo Endara, microbiólogo y epidemiólogo de la Universidad San Francisco de Quito, coincidió en que la comunicación es vital. "No hay nada más dañino para el sistema de salud que la desinformación".



Mientras Alberto Narváez, docente de la Universidad Central, recordó lo que ocurrió con la pandemia de influenza, en el 2009, por lo que invitó a coordinar acciones para evitar la circulación de la cepa. Él ha realizado investigaciones relacionadas con la altura de la ciudad y la mortalidad. También dijo que la falta de higiene de manos se relaciona con el poco acceso a servicios básicos, en especial, en localidades de bajos recursos.



El médico epidemiólogo y salubrista, Daniel Simancas, dijo que las medidas de prevención no deben reducirse a redes sociales. Él habló de formar grupos para manejar información sobre uso de mascarillas, lavado de manos y otros.



Fernando Sacoto, epidemiólogo, recalcó que el manejo del sistema de vigilancia epidemiológica debe ser más sostenido. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central de Ecuador, coincidió en que no hay una vigilancia en el país. También sostuvo que la propuesta se centra en trabajar entre universidades para movilizar recursos en el terreno, es decir, los estudiantes podrían encargarse de difundir información sobre este tipo de enfermedades.



Esteban Ortiz, médico investigador de la Universidad de las Américas (UDLA), criticó el estado del sistema de salud actual. Y mencionó que en hospitales como el Eugenio Espejo, de Quito, no hay un tomógrafo. Esta maquinaria no detecta el virus pero es vital para el tratamiento con una persona con covid-19. Además, dijo que se debe exigir los protocolos o respuestas a la autoridad sanitaria sobre cuál es el hospital o a dónde mandar a las personas que llegan a consultas privadas.

Rodrigo Enríquez, médico familiar, puso en escena la importancia del trabajo de los galenos de los centros de salud. "Ecuador tiene un sistema de salud segmentado. Tenemos que llegar a médicos públicos y privados". E insistió en que todos serán encargados de tratar alguno de estos temas: diagnósticos, referencia, tratamiento y seguimiento.