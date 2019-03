La sede de Unasur atendió con normalidad este 14 de marzo del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las actividades se desarrollaron con normalidad la mañana de este jueves 14 de marzo del 2019 en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en San Antonio de Pichincha, junto al monumento de la Mitad del Mundo, en el extremo norte de Quito.

Decenas de turistas nacionales y extranjeros acudieron al lugar para tomarse fotos y recorrerlo. También compraban recuerdos en la zona del helipuerto, localizada a lado de la pileta.



La gente poco conocía sobre la decisión del presidente Lenín Moreno de iniciar los procedimientos para salir oficialmente del tratado de este organismo. El anuncio fue sorpresivo, aunque el ente había entrado en un final sin retorno desde hace un año, cuando la mitad de los 12 Estados miembros suspendieron su participación.



Los servidores de Unasur laboraron con normalidad esta mañana. Un patrullero custodiaba los exteriores y los policías atendían en la garita. El local de souvenirs de Unasur atendió a la gente en la comercialización de camisetas, libros, banderas, vasos, etc.



Este Diario solicitó una entrevista con algún funcionario, pero allí se indicó que la Presidencia pro témpore está en Bolivia actualmente, por lo que nadie puede atender a la prensa. "No se puede dar ninguna opinión porque no somos voceros oficiales", manifestó un funcionario.



En las inmediaciones del edificio estaba Álex Troya, presidente del GAD de San Antonio de Pichincha. Aseguró que la sede de Unasur ha dinamizado el comercio y el turismo en la parroquia.



A su juicio, la cantidad de turistas se incrementó y la infraestructura ha mejorado. Enfatizó que actualmente existe un predio de 70 hectáreas en donde se puede construir la Universidad Indígena que Moreno propuso para que ocupe las instalaciones de Unasur.



La estatua en honor al expresidente argentino Néstor Kirchner todavía continuaba en su lugar la mañana de hoy. Moreno indicó que esta será retirada y se pedirá la reversión al Ecuador del edificio sede.