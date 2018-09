La sede del Parlamento de la Unasur queda inaugurada en Boliviaa

LEA TAMBIÉN

La sede del Parlamento de Unasur fue inaugurada hoy (12 de septiembre del 2018) en San Benito, en Bolivia, país que ejerce la presidencia de turno de este organismo, inmerso en una crisis de funcionamiento con la mitad de sus miembros apartados de este grupo de integración suramericana.

Una "fecha histórica para Suramérica", proclamó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de la sede de este órgano de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Morales calificó al Parlamento Suramericano de "casa grande de Sudamérica, de América Latina", así como "un centro de integración, símbolo de la liberación de Sudamérica y América Latina".



El presidente abogó por "seguir construyendo la integración de toda Sudamérica, de toda América Latina".



El presidente de turno de la Unasur recordó que la idea de situar la sede en esta localidad de la región de Cochabamba surgió en una conversación con el que fuera presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, por estar localizada en el centro de Bolivia y a su vez ser este país "corazón de Suramérica".



La elección del lugar fue acordada por unanimidad en Unasur y Bolivia decidió correr con todo el costo de la sede, indicó Morales.



Tras el habitual corte de cinta y descubrimiento de una placa conmemorativa, el acto inaugural incluyó actuaciones musicales y discursos de autoridades.



La sede, con un coste cercano a los USD 72 millones, incluye un edificio para las sesiones plenarias, para 136 parlamentarios, y otro para convenciones, con una auditorio para unas 400 personas, entre otras instalaciones construidas desde la colocación de la primera piedra en 2008.



Este complejo ya albergó desde 2017 algunos actos antes de su inauguración oficial este miércoles, entre ellos la XII Cumbre de Mujeres Parlamentarias el pasado abril.



El Parlamento Suramericano no se reúne por diferencias de los países miembros sobre su constitución, pendiente desde 2010.



Igualmente, Unasur tiene desde 2015 en Quito la sede de su Secretaría General, pero desde 2017 el puesto está vacante, lo que generó una crisis en el organismo.



Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron el pasado abril, cuando Bolivia asumió la presidencia pro témpore, su decisión de no participar en este organismo hasta que logre un mejor funcionamiento.



Evo Morales abogó la pasada semana por superar las diferencias entre países para reconducir este organismo, para lo que planteó "una agenda de consensos" que salve las discrepancias.



Creada en 2011 a iniciativa del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, la Unasur está conformada también por Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.



Los países que comunicaron su decisión de "no participar en las distintas instancias" del organismo hasta que se garantice el "funcionamiento adecuado de la organización" la argumentaron en la "imposibilidad para designar un secretario general por falta de consenso" y en las "graves consecuencias" que tiene para el grupo.