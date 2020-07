Romo habla de 3 secuestros perpetrados por comunidad que exige entrega de fallecido por covid-19

LEA TAMBIÉN

Son dos policías y una funcionaria de la Gobernación de Pastaza. En fotografías que la mañana de este viernes 3 de junio del 2020 difundió el Ministerio de Gobierno aparecen sentados detrás de una mesa.

Todos están protegidos con mascarillas.



Alrededor aparece un grupo de personas de una comunidad indígena.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que los policías y la funcionaria están secuestrados.



Indica que el plagio lo perpetraron los pobladores de Kumay, una población de Pastaza.



“Exigen la entrega de ciudadano fallecido por covid-19, que fue enterrado -según protocolo- en Mera”, dijo Romo.



Luego indicó: “Responsabilizamos a Wilson Shirian y Roberto Peas por la integridad de Claudia, Giovanny y Ramiro”.



La Ministra también sostuvo que los protocolos para el entierro de las victimas del coronavirus existen para evitar nuevos riesgos de contagio en la población.



“Es una medida sanitaria aquí y en la mayoría de países del mundo”, indicó.



Luego aseguró: “Los policías no pueden ser considerados moneda de intercambio ni en esta ni ninguna circunstancia”.



El fallecido sería del líder Alberto Mashutak. El hombre habría muerto con diagnóstico de covid-19 en un hospital ubicado en la parroquia Shell del cantón Mera.



Los uniformados y la funcionaria pública aparentemente fueron retenidos al acudir a un llamado de auxilio por violencia intrafamiliar en la comunidad Kumay, ubicada en la vía Puyo-Macas.



Según los reportes, los pobladores Shuar bloqueron la carretera y trasladaron a los funcionarios públicos hasta el centro de la comunidad pasado el mediodía del jueves, 2 de julio.



Allí les informaron de su retención y les grabaron con los celulares.



En los declaraciones que fueron difundidas en medios locales y en redes sociales, los dirigentes dicen que los policías y la funcionaria pública no están secuestrados. “Están compartiendo con nosotros y les vamos a dar la alimentación”.



"Nos han violentado nuestros derechos porque después de enterrar debemos ir a la cascada a bañarnos. Mientras no nos entreguen el cuerpo no vamos a devolver a los compañeros", dijeron.



Las autoridades de la provincia de Pastaza no se pronuncian sobre el hecho e indican que se encuentran reunidos en el Comando de la Policía Nacional en Pastaza.