El secuestro de Paúl, Javier y Efraín, aún sin sentencia

Hablar de lo sucedido el 26 de marzo del 2018 es difícil para los familiares. Ese día, un grupo criminal, al mando del abatido alias ‘Guacho’, secuestró en la población fronteriza de Mataje, Esmeraldas, al equipo de prensa de este Diario.

Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra habían viajado a esa zona para cubrir los hechos noticiosos que se presentaban en esos momentos.Dos años después de su plagio y posterior muerte, los familiares esperan justicia.



Para este segundo año, los allegados planearon una serie de eventos. La idea era mantener viva la memoria del grupo, cuyo crimen fue confirmado por el presidente Lenín Moreno el 13 de abril del 2018. Se había organizado una misa, una vigilia, la presentación de un documental, entre otras acciones. Todas las actividades se suspendieron por la emergencia sanitaria del coronavirus.



A Galo Ortega, padre de Javier, lo que más le duele hoy es no poder salir de casa y visitar la tumba de su hijo.



“Para mí es como si no hubiera pasado un día. Pienso que fue ayer que lo vi salir de casa, pienso que no ha pasado nada”. Su voz, al teléfono, suena entrecortada.



Él dice que todavía tiene esperanza de que el caso no quede en la impunidad. Hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada en Ecuador ni en Colombia, pues el crimen fue atribuido a exguerrilleros de las FARC.



En Colombia, la Fiscalía ha presentado cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y secuestro extorsivo en contra de dos personas, quienes se encuentran en prisión.



Sin embargo, en el informe de la CIDH, que investigó el caso, se mencionó a más personas. En esa lista aparecen, a más de ‘Guacho’, ‘Pitufín’, ‘Gringo’, ‘Mocho’, ‘Munra’.



“Es como vivir en una espera constante, de que algo salga a la luz, que se sepa algo nuevo, de que los responsables paguen. Pero pasa el tiempo y uno pierde la fe en el sistema de justicia”, dice Christian Segarra, hijo de Efraín.



En la lista de la CIDH también se incluye a otras personas no han sido detenidas. Habrían participado en el cautiverio o en la elaboración de un video que sirvió como prueba de vida, en el ocultamiento de los cuerpos, entre otras acciones. Se menciona a alias ‘Halida’, ‘Chuqui’, ‘Micri’, ‘Cristian’ y ‘Roberto’ y ‘Andi’. Estos tres últimos serían integrantes ecuatorianos de la organización, quienes habrían retenido al equipo en la parroquia de Mataje.



La cadena de participación continua con alias ‘Mario’, ‘Rodrigo’, ‘Cangrejo’ y ‘Barbas’, quienes habrían recibido a los secuestrados en territorio colombiano. Además de ‘Flaco’, ‘Cuchillo’, ‘J’, ‘Jhonatan’, ‘Caballo’, ‘Puro Pelo’ y ‘Ariel’, como supuestos custodios de los secuestrados y partícipes de los asesinatos.



“No ha existido celeridad en la justicia ni en Colombia y menos en Ecuador”, dice Rivas. En la Fiscalía ecuatoriano el expediente del caso sigue en indagación previa, es decir sin personas detenidas o imputadas por el delito. El caso se encuentra en la Comisión de la Verdad, que es una fiscalía especializada en violaciones a los DD.HH.



26/03/2018



El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor

Efraín Segarra ingresan con autorización militar a Mataje y son secuestrados.



3/04/2018



Los medios colombianos difunden una prueba de vida del equipo periodístico plagiado. En ese video, los tres aparecen encadenados.



13/04/2018



Lenín Moreno confirma el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico secuestrados. Lo hace en una rueda de prensa desde el ECU-911.



27/06/2018



Los cuerpos de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra arriban a las 09:50 al aeropuerto de Quito. La aeronave es recibida con un arco de agua.