3 detenidos por secuestro y asesinato de un niño de 7 años que fue reportado como desaparecido en Ecuador

El lunes 8 de marzo del 2021 la Policía informó que tres personas fueron detenidas por el rapto y el asesinato confeso de Anthony J.M.S. de 7 años, desaparecido el mediodía del domingo 7 en el Plan de Vivienda Casa para Todos Auraluz, en el sector Carmen Alto, en el cantón El Carmen, en la Costa del Ecuador.

El hecho habría ocurrido porque la madre del niño no quería regresar con su expareja (padrastro de la víctima).



La información policial detalla que el menor habría salido con el exconviviente de su progenitora, debido a la cercanía de ambos.



El hombre retiró al niño de su casa, acompañado de otras dos personas. La Fiscalía formuló cargos contra Luis J., como presunto autor directo; Jesús C., como coautor; y, Juan C., como cómplice, del delito de desaparición involuntaria del niño. Los tres están con prisión preventiva.



Una vez que se reportó la desaparición se logró identificar a los implicados en el secuestro, por las imágenes de una cámara de vigilancia.



Luego de mirar el video, los vecinos salieron a buscar al protagonista del rapto y luego a sus cómplices, quienes confesaron que el menor de edad fue asfixiado mientras le tapaban la boca con fuerza en un intento por callar sus gritos de auxilio.



Los dos hombres también detallaron que el cuerpo del menor fue dejado en un estero, por lo que la Policía realiza trabajos de búsqueda, ya que debido a las lluvias el nivel del agua habría subido y arrastrado el cadáver del pequeño Anthony.



A las 20:39 del lunes, la Fiscalía informó que la búsqueda del menor se reanudará la mañana de este martes 9 de marzo. El Ministerio Público dijo que "a pesar de que uno de los procesados habría confesado que dieron muerte al menor, hasta que sus restos sean encontrados no se los puede procesar por un delito diferente" al de la desaparición involuntaria niño.