Sector pesquero rechaza la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos

El sector pesquero presentó su postura de rechazo frente a la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. El proyecto, que se tramita en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, propone extender de 40 a 80 millas la zona.

La Reserva Marina de Galápagos que fue creada en 1998, con la expedición de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, comprende 133 000 kilómetros cuadrados siendo la segunda más grande en el mundo, recordó la Cámara Nacional de Pesquería en un comunicado.



"La ampliación atenta contra la actividad pesquera que genera más de USD 1 600 millones en divisas para el país", señaló el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, este jueves 19 de diciembre del 2019, en Guayaquil.



El dirigente afirmó que la intención de ampliar la reserva carece supuestamente de un estudio técnico y afectará directamente a la flota pesquera pequeña que realiza sus faenas en esa zona. Este tipo de embarcaciones representa el 60% dentro del sector atunero.



Para Olmedo Zambrano, presidente (e) de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), la pesca en esa zona es lo que mueve la industria atunera del país.



"El atún es migratorio, por lo que, si no se puede pescar dentro de ese perímetro, el pez va a migrar y será pescado por otras flotas".



Esto representaría, según Zambrano, la pérdida de la materia prima que se industrializa para posteriormente exportar hacia la Unión Europea, uno de los principales compradores.



Zambrano y Leone concuerdan en que el incremento del área de la reserva no la hará una mejor área protegida ni aumentará su nivel de protección. El gremio instó al Gobierno a analizar la ampliación en una mesa de diálogo con los representantes del sector pesquero.



"Esta medida podría aniquilar la pesca, específicamente la atunera", dijo Leone.



El sector propone reforzar las sanciones para quienes no respeten las 40 millas con una base legal sólida.



Adicionalmente, aplicar los protocolos de inspección tanto en zonas de jurisdicción nacional como fuera de ella. Tal como lo establece el Acuerdo de aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar relativo a la conservación y ordenamiento de la población de peces transzonales y migratorios, del cual Ecuador es parte.



Los pesqueros hicieron énfasis en los resultados del “Plan de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial del Régimen Especial de Galápagos 2015-2020”, que demuestra cómo recursos nativos como el bacalao, el camotillo, el pepino de mar, bajo la administración y control de las autoridades que protegen la RMG, se encuentran hoy en estado de sobreexplotación.



En un rueda de prensa, representantes del sector pesquero e industrial anunciaron que preparaban un documento técnico para enviarlo al presidente Lenín Moreno y a la Asamblea Nacional para solicitar se analice la propuesta de ampliación. Además de que se someta a un análisis crítico de la capacidad técnica y económica que se requeriría para monitorear un espacio marítimo tan grande.