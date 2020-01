Sector exportador de flores afectado por el coronavirus en China

LEA TAMBIÉN

El sector florícola es el primer afectado por la alerta sanitaria del coronavirus en China, ya que algunas haciendas ecuatorianas han recibido cancelaciones de los envíos programados para estas fechas.

El Gobierno del gigante asiático suspendió los festejos por el Año Nuevo Chino, de la Rata de Metal, que comenzó el 25 de enero del 2020, y esto generó que importadores cancelaran las compras de flores.



Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) señala que no hay un balance de la afectación total en estos momentos. Pero refirió el caso de una hacienda que no pudo vender 100 000 tallos, que equivalen unos USD 90 000, al valor de ese mercado, dijo a este Diario la tarde de este viernes 31 de enero.



“Es un problema grave y es bastante significativo; más que el número de fincas es una venta importante según la estructura de la finca”, añadió.



Explicó que hay empresas que le dedican una gran parte de la producción al mercado chino y la suspensión de las festividades, por los contagios, impactan en las compras.



Además, el sector preparaba una misión para la feria de flores en Shanghái, prevista para inicios de abril, pero recibieron la información de que ha sido cancelada.



Otros sectores de exportadores a China, como banano y camarón, están a la expectativa y mantienen la esperanza de que ese país pueda resolver la emergencia sanitaria.



El presidente alterno de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, Gustavo Cáceres, señaló que no han tenido reportes de otros sectores sobre afectaciones, a excepción de un caso de una empresa florícola.



“Estamos confiados en que el Gobierno chino gane esta batalla”.



Explicó que por las festividades del inicio del Año Chino, normalmente, se declara un feriado de hasta 15 días; en las grandes ciudades se toma a medias y en las zonas rurales es total. Pero por la alerta, las autoridades lo extendieron hasta el 10 de febrero.



Durante la mañana de este viernes 31 de enero, el ministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, señaló que “en este momento no hay riesgos” para las exportaciones, respecto a la expansión del coronavirus.



Según el funcionario, las “exportaciones están garantizadas” y siguen creciendo. Afirmó que no se han registrado afectaciones en los sectores exportador o importador del país.

Ontaneda dijo que respecto al virus siempre han existido distintos tipos de amenazas, pero que han sido superadas. “Ecuador está preparado y está garantizando sus exportaciones. Queremos que los USD 12 000 millones en exportaciones no petroleras sigan creciendo y, lo más importante, diversificar la canasta exportable”.

