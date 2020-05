El sector exportador considera que la nueva contribución reducirá la competitividad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Representantes de 10 gremios del sector exportador expusieron este 6 de mayo del 2020 que la contribución establecida en el proyecto de Ley Humanitaria, que se tramita en la Asamblea Nacional, representa una amenaza para la competitividad y para miles de plazas de trabajo.

Este proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente para afrontar la crisis generada por el covid-19, establece contribuciones para trabajadores y empresas. En el segundo caso, se propone el cobro de un tributo del 5% para las firmas que en el 2019 hayan registrado utilidades por encima de USD 1 millón.



El Ejecutivo señaló que se establecerán excepciones para algunas empresas.



Los representantes de la industria bananera, del sector acuícola y pesquero, atuneros, cacaotero mencionaron que el incremento de carga impositiva para este sector podría generar la pérdida de miles de puestos de trabajo. Esto, debido a que las empresas deberán pagar un impuesto considerando el ejercicio anterior, cuando se producía y vendía al 100%.



Actualmente, en estas industrias se opera alrededor del 50%, expresó Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.



José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, agregó que se debe considerar también que como consecuencia de la crisis sanitaria habrá un menor consumo, porque los trabajadores tendrán menos ingresos por las contribuciones que se plantea.



Por su parte Francisco Miranda, presidente de Anecacao, señaló que por cada centavo adicional que se cargue a la cadena productiva del sector exportador y que no se pueda trasladar al precio final del producto afectará a la liquidez del negocio. “Si sube los impuestos en la Asamblea se disminuirá las plazas de trabajo y los pagos de los agricultores”.



Además, Juan José Pons, coordinador del clúster bananero del Ecuador, enfatizó que el sector exportador genera divisas que aportan para mantener la dolarización. El camarón, pesca, cacao, banano y plátano, representan el 70% de las exportaciones no petroleras del país.



Por la crisis económica derivada de la pandemia, este año se estima que las exportaciones no petroleras se reduzcan en alrededor del 30%.