Secretario de Seguridad del Municipio de Quito dejó su cargo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, Juan Pablo Burbano, informó este lunes 23 de marzo del 2020 mediante su cuenta de Twitter que renunció a su cargo tras la filtración de un documento interno de trabajo que se difundió el domingo 22 de marzo extraoficialmente.

Se trataba de una imagen en la que se mostraba una supuesta distribución de casos de covid-19 confirmados en Quito, por sectores dentro del Distrito Metropolitano.



El alcalde Jorge Yunda difundió un video la noche del domingo en el que señaló que "datos oficiales confidenciales habrían sido publicados. Estamos averiguando quién filtró esta información y será separado de la institución. Tenemos que ser disciplinados. Los datos que nos del COE Nacional son totalmente confidenciales y asumirán las responsabilidades administrativas, legales y, si amerita, penales, por estas irregularidades".

Comunico mi renuncia al @MunicipioQuito tras la filtración de un documento interno de trabajo, doy la cara por todo mi equipo.

Di todo por mi ciudad cuando más me necesitó.

No tenemos ningún contagiado en nuestro personal que vivió duras jornadas.

Me voy agradecido guerreros! pic.twitter.com/DesLfAd58i — Juan Pablo Burbano Simon (@JuanPaBurbanoS) March 23, 2020



Burbano escribió que da la cara por todo su equipo. "Di todo por mi ciudad cuando más me necesitó. No tenemos ningún contagiado en nuestro personal que vivió duras jornadas. ¡Me voy agradecido guerreros!", señaló.



El exfuncionario asumió ese cargo el 26 de octubre del 2019, en reemplazo del general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Euclides Mantilla. Durante su cargo implementó parte del sistema de cámaras de videovigilancia con identificación facial en sectores conflictivos del centro de la ciudad y estuvo a la cabeza de Seguridad durante la emergencia sanitaria por el covid-19.



En diálogo con El Comercio, Burbano dijo que tomó esta decisión por dos motivos. El primero es que su política es siempre respaldar a su equipo de trabajo, que "ha sido mi inspiración, lo hemos entregado todo y siempre voy a protegerlos y siempre voy a cuidar de ellos. La filtración del documento fue al mismo tiempo que salió otro del Ministerio de Salud pero yo, como cabeza y líder de la Secretaría de Seguridad, tomé la decisión de renunciar irrevocablemente".



Agregó que otro motivo fue que debido a la aglomeración de gente en los alrededores de San Roque, le habrían solicitado coordinar un operativo de desalojo en los exteriores pero él lo consideró "muy riesgoso y me rehusé a hacerlo porque ponía en riesgo la salud y la vida de mi equipo". Señaló que, además, en ese lugar hacer un operativo era complicado también debido a que en la calle había mujeres con niños, por ejemplo, y podría convertirse en un problema, más que en una solución. "Afortunadamente no se hizo. Yo recomendé que no se hiciera", dijo.



Burbano finalizó diciendo que dejaba "un equipo sólido, comprometido y entregado a la ciudad. Fue evidente los esfuerzos y el trabajo en conjunto. Dejamos con un plan de riesgos, con sistemas y todo lo que requiere una secretaría de Seguridad para hacer su trabajo. Me voy agradecido por el apoyo y satisfecho de retirarme sin nadie contagiado, todos sanos y salvos para mi es la bendición más grande. Estamos viendo cómo la Policía Nacional tiene personas infectadas y yo prefiero no poner en riesgo a nadie, no me perdonaría si bomberos, agentes o equipo se contagia o contagia a sus familias. Somos un equipo técnico altamente profesional que sabemos cómo actuar en la calle".



Hasta las 13:05, la Alcaldía no se había pronunciado oficialmente sobre la salida de Burbano ni sobre quién lo reemplezará en el cargo.