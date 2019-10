Secretario de la OEA almorzó en Carondelet y respaldó al Gobierno por las decisiones adoptadas en el paro

LEA TAMBIÉN

Luego de inaugurar la Séptima Reunión de Ministros de Seguridad de las Américas (Mispa), el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Carondelet a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La cita se efectuó pasadas las 12:30 de este miércoles, 30 de octubre del 2019. En la audiencia participó el canciller subrogante, Cristian Espinosa, y el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.



Moreno resaltó la labor de la OEA y su misión de defender la "democracia, derechos humanos, libertad de opinión y el derecho a protestar de forma no violenta". También destacó el encuentro de ministros de Seguridad que se realiza en Quito, para articular respuestas regionales ante el crimen organizado.



Almagro, en cambio, habló del compromiso de Ecuador con el Sistema Interamericano y recordó que la próxima semana sesionará en la capital la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Además, subrayó las decisiones adoptadas por el Presidente Lenín Moreno durante el paro nacional, sobre todo, en lo que respecta a su apertura al diálogo social y político. "Quiero felicitar las decisiones que fue tomando en los días de la protesta, de aislar la protesta social de los violentos, de la criminalidad, de la advocación política que no respeta principios de democracia no derechos humanos", señaló Almagro.



Después de la cita, la Presidencia ofreció un almuerzo especial a la delegación de la OEA. En este acto también participaron otros funcionarios del Gobierno.