Secretario de Administración explicó a la Asamblea el plan de ajuste para instituciones públicas

El secretario General de la Presidencia de la República, José Agusto Briones, acudió este jueves, 4 de julio del 2019, a la Asamblea Nacional para explicar el alcance de una propuesta de Acuerdo Interministerial para eliminar la duplicidad de funciones en las instituciones públicas.

El funcionario fue recibido en comisión general por el Pleno, después de reunirse con las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) con el mismo propósito.



Aseveró que de lo que se trata es de "optimizar las estructuras institucionales duplicadas en territorio, únicamente en procesos administrativos, de asesorías y apoyo".



Como ejemplo puso lo sucedido en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en donde se suprimieron 52 gerencias funcionales, 22 gerencias provinciales y 7 gerencias regionales.



Así también, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en donde se suprimieron 8 de 15 subsecretarías, sin que se afecten los servicios, apuntó.



"No estamos suprimiendo cargos relacionados con maestros, con médicos y con policías", enfatizó, tras cuestionar que actualmente el Ministerio de Salud cuente con más comunicadores que la Secretaría de Comunicación y más abogados que la Procuraduría.

"No se suprimirán cargos relacionados con maestros, médicos o policías", dijo el secretario General de la Presidencia de la República, José Agusto Briones, a la Asamblea. El Pleno solicitó información sobre el alcance de acuerdo ministerial



El funcionario aseguró que se mantendrán las competencias desconcentradas en el territorio y que no se eliminarán coordinaciones zonales o distritales.



Sus explicaciones tomaron seis minutos, pero no impidieron que el Pleno apruebe una resolución en la que se solicita la comparecencia de Sandra Argotty, delegada del Secretario General de la Presidencia de la República por Senplades.



Ella deberá proporcionar información a la Comisión de Régimen Económico, que preside el asambleísta Daniel Mendoza (AP), los criterios de planificación y ejecución de estas medidas.



La resolución fue aprobada con 67 votos a favor de entre 84 asambleístas presentes, con base a una moción del asambleísta Rubén Bustamante, del bloque del oficialismo.



Del grupo del correísmo, la mitad se abstuvo y tres votaron en contra, entre ellas Wendy Vera y Gabriela Rivadeneira, debido a que algunos de sus colegas no pudieron participar del debate, por lo que reclamaron a César Solórzano (BIN), presidente encargado de la sesión.



Cuando Agusto Briones entró al Pleno, ellos no estuvieron en la sala, pues habían convocado a una rueda de prensa en la que anunciaron que no descartan iniciar un pedido de juicio político en contra de la ministra del Interior, María Paula Romo, debido a la crisis penitenciaria y el conflicto de la minería ilegal en Imbabura.



Por su lado, el Secretario de la Presidencia manifestó que en 10 días se conformará un equipo entre el Ministerio de Finanzas, Planifica Ecuador y el Ministerio de Trabajo, para la aplicación de este plan.



Además en 45 días se actualizará la normativa y la metodología "que permitirá que se eliminen las estructuras redundantes". También se eliminarán funciones duplicadas en los procesos de apoyo y asesoría.



El plan contempla un plazo de 120 días para que las entidades cumplan con la disposición, precisó. Insistió en que se eliminará la duplicidad de cargos en el nivel jerárquico superior.



Durante el debate en el Pleno, Fernando Callejas, asambleísta de Creo, calificó a la decisión del Gobierno como "necesaria e impostergable".



"Nos hemos llenado en los últimos años de instituciones burocráticas. De 14 ministerios que habían en el país, creo que pasamos a 35; de 30 subsecretarías a 50. Todo eso llevó un gasto enorme", expresó.



Las críticas provinieron desde el correísmo. Juan Cristóbal Lloret, uno de ellos, consideró que también deben comparecer por este tema los titulares de los Ministerios de Trabajo y Finanzas.



El legislador dijo que le preocupa el futuro de más de 180 mil personas de contratos ocasionales y nombramientos provisionales.



También rechazó que se pretenda congelar los sueldos para quienes ocupan puestos directivos en dependencias públicas en provincias.



Previo a la discusión de este tema, en el Pleno hubo un homenaje en conmemoración por los 100 años del natalicio de Oswaldo Guayasamín, quien es el autor del Mural de la Patria que se ubica desde hace 31 años en el hemiciclo.



Algunos de sus pinceles y espátulas, hasta una prenda de vestir del pintor se mostraron en el corredor principal del Palacio Legislativo. Se presentó también la orquesta y coro del Conservatorio Nacional de Música.