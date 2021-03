Secretaría de Salud dice que el Inspi no es la entidad calificada para validar pruebas covid-19

La Secretaría de Salud del Municipio se pronunció sobre un informe del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) este miércoles 24 de marzo del 2021. Mediante un comunicado insistió en que fue la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) la encargada de validar las pruebas compradas en abril del 2020.

En el documento se señala que el Sistema de Acreditación del Ecuador (SAE) ya indicó que en el país no existe ningún laboratorio acreditado para realizar validaciones de pruebas de diagnóstico covid-19.



El informe al que se refiere el comunicado de la Secretaría cuestiona la baja sensibilidad de los test que fueron comprados para enfrentar la emergencia sanitaria en la capital.



Por su parte el Municipio señala que dicho documento “no tiene validez jurídica y no puede ser usado como criterio determinante de la calidad de las pruebas”.



Esa compra atraviesa un proceso legal. El alcalde Jorge Yunda y otros funcionarios de la Secretaría, son parte de la etapa de investigación. El burgomaestre mantiene medidas sustitutivas como el uso de un grillete electrónico.



La Secretaría de Salud también señala que, coma parte del proceso consta la declaración libre y voluntaria del coordinador zonal 9 del Inspi, Patricio Ponce, quien señaló que esa entidad no ha realizado ninguna validación debido a que no son el ente calificador.



La audiencia preparatoria de juicio por el presunto peculado relacionado con las pruebas covid-19 será el 26 de abril próximo. Así lo definió El juez Vladimir Jhayya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha.