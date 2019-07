Estudio de la Secretaría de Movilidad establece que el costo del pasaje de bus en Quito debería ser de USD 0,35 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El informe con la nueva tarifa del transporte público en Quito se presentó al alcalde Jorge Yunda el martes 16 de julio del 2019. En el estudio sobre el costo del pasaje, la Secretaría de Movilidad ha determinado una tarifa técnica de USD 35 centavos.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señaló que el primer paso, si se llega a dar la revisión de la tarifa, sería revertir los contratos de operación que están vigentes y que están al margen de la ley "porque no cumplen con la normas que establecen los parámetros de calidad del servicio".



Según Abad, el estudio de la Secretaría determina una tarifa tarifa técnica de USD 35 centavos siempre y cuando se firmen nuevos contratos con las operadoras de transporte y se cumplan los parámetros del servicio establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y en el caso que no se cumplan se revertiría el contrato.



El informe presentado por la Secretaría se trabajó en tres talleres técnicos con el sector del transporte y fue contrastado, indicó Abad, con los estudios del gremio y los que ya tenía la institución.



"Se contrastó y se verificó que los datos operativos que tiene los transportistas estén acorde a la realidad y comparando esos rubros se determinó la tarifa que contempla los parámetros y tendrían que firmarse los contratos para que se pueda activar la tarifa que tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio", dijo el funcionario.



Esta normativa fue elaborada en la administración pasada y no se trató en el Concejo, por falta de quórum en dos sesiones. En marzo del 2015, el Municipio instauró un plan de compensaciones hasta junio del 2017. La idea era que el servicio mejorara y que, luego de una evaluación, se subiera el pasaje.



El Secretario de Movilidad señaló que la propuesta la entregará el alcalde Jorge Yunda al Concejo Metropolitano de Quito para su debate.



En Quito, el pasaje cuesta 25 centavos desde hace más de 16 años. Ha habido varios intentos por subirlo, sin resultados. En otras ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quevedo o Manta, por ejemplo, el pasaje cuesta 30 centavos.