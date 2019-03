Secretaría Anticorrupción pide a Judicatura investigar conducta del juez que lleva causa de pago de Topic

LEA TAMBIÉN

La Secretaría Anticorrupción solicitó al Consejo de la Judicatura que investigara al juez de Garantías Penales, Ricardo Barrera, por dilatar el cumplimiento del pago de los USD 13,5 millones que debían hacer los accionistas de la empresa Telconet.

En una carta con fecha de hoy, 12 de marzo del 2019, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, solicita que sea “investigada la conducta del juez de la causa”, ya que ha incumplido la resolución verbal que él mismo emitió el 27 de febrero pasado, a las 16:30. Dicha medida estableció un plazo de 72 horas para que los accionistas de la firma, Tomislav Topic Granados y su hijo Jan Topic Feraud, depositaran los USD 13,5 millones en una cuenta del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).



Pero en lugar del depósito, los abogados de los Topic entregaron un cronograma de pagos a plazos hasta noviembre de este 2019 a través de 10 cheques y un supuesto cruce de cuentas con el Estado que sumarían los USD 13,5 millones.



El mismo Granda había sido parte de un acuerdo verbal con Topic y la UAFE, en enero pasado. Los Topic tenían que entregar al Estado los USD 13,5 millones que presuntamente fueron recibidos como inversión ilícita por la empresa Glory International para ejecutar un cable submarino.



Para el lunes 11 de marzo a las 16:30 el juez había convocado una audiencia para revisar las medidas cautelares de su resolución y la propuesta de Topic. Pero Granda recuerda que al momento de la diligencia, el Juez Barrera “tomó en consideración un escrito enviado por la defensa de Topic” a última hora.



El abogado Jorge Zavala Egas solicitó que se suspendiera la audiencia porque no había sido convocado Inmobiliar, ya que considera que es parte procesal. Ese documento fue entregado a las 14:52 del lunes.



Según Granda, “causa estupor” la aseveración jurídica y la actitud del juez quien aceptó el pedido, en lugar de correr traslado a la Fiscalía para que emitiera un pronunciamiento, ya que es la dueña de la acción penal y no Inmobiliar.



“Esta práctica a última hora, es una leguleyada que busca dilatar el cumplimiento de una resolución judicial”, menciona el Secretario Anticorrupción en la carta que dirige a María del Carmen Mandonado, presidenta de la Judicatura.



En tanto, Zavala Egas señaló que no buscan alargar la audiencia. “Nosotros buscamos que todo sea legal. Ellos acudieron al juez, la Fiscalía acudió al juez, yo encantado voy donde el juez”.



Dijo que el pedido de diferimiento se hizo porque “era nula esa audiencia” sino convocaban a Inmobiliar”. A su criterio debe ser convocado porque son depositarios judiciales.