Secretaría Anticorrupción denunciará supuestas irregularidades en La Clementina; administradores se defienden

La Secretaría Anticorrupción anunció que presentará en la Fiscalía una denuncia por supuestas irregularidades en la administración de la hacienda bananera La Clementina, ubicada en Los Ríos.

La secretaria Dora Ordóñez informó en Guayaquil, este martes 10 de diciembre del 2019, que se pedirá investigar a la empresa de accionistas rusos que la administra y a un ciudadano ecuatoriano, que estarían detrás de las irregularidades.



Los supuestos delitos en los que se estarían incurriendo son por peculado bancario, testaferrismo, defraudación bursátil, lavado de activos, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.



“Luego de revisar la denuncia que llegó a la Secretaría Anticorrupción, hace aproximadamente 60 días, me he indignado de conocer el modo bajo el cual se están usando los recursos que le pertenecen a 1 900 familias de los trabajadores”.



Ordóñez recordó que la hacienda fue embargada por el SRI durante el Gobierno de Rafael Correa y vendida a los trabajadores a través de un crédito de la CFN superior a los USD 78 millones. Ellos a su vez debían –a través de dos fideicomisos- administrarla.



No obstante, meses atrás se conoció que las acciones de los trabajadores fueron cedidas a una empresa de capitales de ciudadanos rusos que no viven en Ecuador. Extrabajadores reconocen como representante de los extranjeros a Miguel Macías Ulloa.



“Se desconoce, eso lo determinará la investigación, si el crédito de USD 78 millones que fue otorgado por la CFN está siendo cancelado de acuerdo con lo que disponía el fideicomiso del flujo de fondos”, aseguró Ordóñez.



La funcionaria aseguró que conocen que en este caso se creó un tercer fideicomiso para que los flujos adicionales, que se disponen después del pago del crédito a la CFN, los administre la empresa de origen ruso “sin dar cuenta, ni reporte de cuánto está ingresando por la producción de la hacienda”.



Carlos Medina, abogado de extrabajadores de la Hacienda, cuestionó en el mismo lugar de la rueda de prensa que hay denuncias presentadas en septiembre pasado por peculado y delincuencia organizada, pero que no hay resultados hasta ahora.



“Nosotros tenemos conocimiento de manera extraoficial que el informe de la UAFE está listo, pero no llega a formar parte del expediente y quisiéramos saber por qué”, criticó.



Julio César Cueva, representante legal de Koval Management, desestimó la acusación de Ordóñez. Refirió que no hay nada ilegal y criticó que la funcionaria actúe en un caso en el que se mueven dineros privados.



"No hay absolutamente nada de ilegal que una empresa administre otra compañía, dónde está el perjuicio, no es cierto que no se le ha pagado a la CFN, que exista un periodo de gracia no es lo mismo que no quiera o no haya pagado (...) el Estado ha recibido de capital 5 millones de dólares y de intereses, 22 millones, es decir, poco más de la tercera parte del préstamo", explicó.



Cueva negó que exista un tercer fideicomiso y que se haya perjudicado a los 1 900 trabajadores al momento de haberse cedido la administración a Koval. "Para eso existe una Junta Directiva, imagínese tomar decisiones cada vez y cuando con la venia de 1 900 personas, es humanamente imposible".



Finalmente Cueva aseguró que la empresa que representa estará abierta a investigaciones.