¿Por qué la Secom no autorizó una cadena al cura José Tuárez?

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) aseguró este viernes 21 de junio del 2019 que la cadena de televisión pedida por el cura José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no fue autorizada porque “no era de interés público”.



Según la Secom, Tuárez envió la mañana del domingo 16 de junio una solicitud a través del sistema de gestión pública, Quipux, para que una cadena de TV fuese transmitida la noche de ese mismo día.



La solicitud fue recibida el lunes y, allí, un comité de la Secretaría de Comunicación, en el que se encuentran los subsecretarios de Contenido, de Relaciones Públicas, los viceministros y un representante del Departamento Jurídico, decidió que no se transmitiera la cadena.



¿Qué contenía el video de Tuárez?

“En esa cadena, se lo ve sentado y dice un montón de cosas complicadas, ataca a los medios de comunicación, a los grupos involucrados en el tema del matrimonio igualitario, saca notas de prensa negativas, eso no puede ir en cadena. No puede pedir una cadena nacional para atacar grupos, no puede, no era de interés público”, dijo a EL COMERCIO una fuente de la Secom y aseguró que el video que ha circulado en redes sociales desde el jueves 20 de junio es diferente al que está cargado en el sistema Quipux.



Video difundido el jueves 20 de junio del 2019 en el Canal de YouTube CPCCSEc



Fuentes de la Secom aseguraron a este Diario que la decisión de no autorizar la cadena se adoptó, en esencia, porque el contenido del video no era de interés público, como lo exige la Ley Orgánica de Comunicación.

El artículo 74 de ese cuerpo legal señala que “los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general (...). Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés general, de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento general de esta Ley. Los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad”.



Fuentes de la Secom informaron a EL COMERCIO que “si se pasa una cadena que no cumpla esos preceptos, los funcionarios que piden y los que autorizan pueden ser glosados”.



El equipo de comunicación de José Tuárez aseguró que en el transcurso de este viernes 21 de junio del 2019 expondrá una posición oficial.