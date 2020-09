Saparas denuncian la explotación ilegal de madera balsa de su territorio

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) denunciaron este lunes 21 de septiembre del 2020, la explotación de madera de balsa. Los dirigentes informaron que los árboles son cortados de manera ilegal en su territorio, ubicado en la selva de la provincia de Pastaza.

Nema Grefa, presidenta de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE), indicó que los madereros sacan por los ríos los tablones hacía la carretera Puyo-Ambato.



“Hay codicia por los árboles gigantes de balsa. Hacemos un llamado para que las autoridades nos ayuden a controlar y capturen a las personas que hacen daño a nuestra selva”, aseguró Grefa.



Los indígenas informaron que por cada árbol de balsa de 1,20 metros pagan entre USD 2 y 8. Estos árboles demoran entre 4 y 6 años para ser aprovechados.



Algunos camiones no logran pasar los controles en el sector de Shell-Mera. El Ejército y los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Agua realizan los operativos. Los vehículos son retenidos en el sector cuando los conductores no justifican la procedencia de la madera y no presentan las guías de aprovechamiento forestal.



El dirigente Sapara, Yanda Montahuano, aseguró que hay empresas balseras que están aprovechando la falta de dinero de la población para sacar la madera. “Nos quieren extinguir matando a la selva. Rechazamos a esas empresas que están haciendo daño a las comunidades”.