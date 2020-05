Gobernador de Sao Paulo desafía a Bolsonaro y prolonga cuarentena hasta el 31 de mayo

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunció este viernes 8 de mayo del 2020 que debido a la disparada de casos de covid-19 decidió prolongar la cuarentena hasta el 31 de mayo en el estado, ignorando las presiones del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, contrario al confinamiento.

“Me gustaría dar una noticia diferente (...), pero el escenario es desolador, tenemos que prorrogar la cuarentena hasta el 31 de mayo”, dijo Doria en rueda de prensa.



Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil con 45,9 millones de habitantes, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país, con cerca de un tercio de los más de 135 000 casos y 9 146 fallecimientos registrados hasta el jueves 7 de mayo.



Doria había declarado una cuarentena parcial el 24 de marzo, que fue prorrogada varias veces. Este viernes, estaba previsto anunciar condiciones para lanzar un plan de flexibilización y recuperación económica que sería aplicada de forma sectorial a partir del 11 de mayo. Pero el gobernador optó por prolongar el confinamiento, debido a que en las últimas semanas no fue respetado cabalmente, provocando un aumento del número de casos de la enfermedad.



“ Estamos atravesando el peor momento de esta pandemia, sólo no ve quien está ciego por el odio o por la ambición personal”, enfatizó Doria.



El jueves, Bolsonaro fue, sin invitación previa, al frente de un grupo de empresarios hasta la sede de la corte suprema en Brasilia para cuestionar las medidas de cuarentena declaradas en Sao Paulo, Rio de Janeiro y la mayoría de los estados brasileños.



“Sabemos que tenemos el problema del virus, que tenemos que preservar vidas (...), pero tenemos un problema que cada vez nos preocupa más: el tema del desempleo, el tema de que la economía deje de funcionar. El efecto colateral del combate al virus no puede ser más perjudicial que la propia enfermedad”, declaró el presidente.

Junto a él estaba el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien advirtió que las medidas de aislamiento podrían un “colapso económico y social, con desabastecimiento de alimentos en un plazo de 30 días.