Sin novedades en las inmediaciones del santuario de El Quinche

Los equipos de respuesta de las autoridades municipales, la Intendencia y la Policía Nacional han permanecido en alerta durante la tarde y noche de este sábado 14 de noviembre del 2020.

Lo hacen mientras se desarrolla el operativo de seguridad tras la suspensión de la peregrinación al santuario de la Virgen de El Quinche.



El coronel Antonio Muñoz, comandante policial del Distrito Tumbaco, indicó que hasta las 21:00 no se reportaron novedades o emergencias. “En los puntos móviles no nos han alertado sobre aglomeraciones. Ha habido buena voluntad de parte de las personas para cumplir las disposiciones y normas”.



Por primera vez en 417 años, la procesión fue suspendida para evitar la expansión del covid-19. Personal de la Intendencia realizó un recorrido por los puntos de control en el parque de Calderón, la Panamericana Norte y Oyacoto. “Se pudo evidenciar que no había personas para dicha caminata”, se informó en la entidad.



Asimismo se desplegaron



controles para verificar los permisos de funcionamiento en locales comerciales de Calderón y que se cumplan las medidas de bioseguridad. Como parte de esas intervenciones se desalojó a gente aglomerada en tres canchas deportivas y se clausuró una licorería por permitir que unos clientes consuman bebidas alcohólicas en su interior.



Al final, la Intendencia de Pichincha decomisó 55 litros de cerveza, suspendió tres eventos.



Personal de la Agencia Metropolitana de Control recorrió otros puntos de la urbe. En la parroquia de Guayllabamba se sancionó a un grupo de personas por libar en los espacios públicos.



En el mismo sector, más autoridades encontraron un local que funcionaba como bar sin los permisos de funcionamiento y “contraviniendo las medidas de bioseguridad, generando aglomeración de personas”.



Asimismo, personal de la AMC encontró a 30 personas amontonadas en una cancha y que no cumplían medidas de bioseguridad, en El Quinche.



En otro caso, cerca de esa localidad, la AMC intervino en un juego deportivo en donde estaban al menos 50 personas consumiendo licor. Se clausuró la cancha y se retiró a los asistentes del lugar.



“Durante el operativo de control en El Quinche encontramos a los pies del santuario a personas consumiendo licor sin registro sanitario, lo que representa un peligro para la salud”, indicó la AMC.