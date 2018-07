Santos: 'Me retiro de la política al dejar Presidencia de Colombia'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que entregará su cargo al derechista Iván Duque el próximo 7 de agosto, dijo hoy 29 de julio de 2018, que su intención es alejarse de la política y dedicarse a proyectos familiares.

"Me voy a dedicar a estar con mi familia, consentir a mi primera nieta, Celeste. Tengo proyectos para dictar conferencias y clases. Lo único que no voy a hacer es molestar a mi sucesor", indicó Santos en una entrevista al diario El Tiempo.



El mandatario, que logró el histórico acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2016 y a razón de esto obtuvo el Premio Nobel de Paz, dijo que se "retira de la vida política activa".



"Estoy inmensamente agradecido con los colombianos que me dieron la oportunidad de servir al país y me honraron con la posibilidad de ser su presidente", agregó Santos, quien se despide de su cargo con una popularidad del 22 por ciento.



Aseguró que cada mandatario tiene su tiempo para gobernar, por lo cual, a su modo de ver, no es bueno perpetuarse en el poder. Santos recordó las palabras que en alguna oportunidad le pronunció Barack Obama mientras estaba en la Casa Blanca dirigiendo a los Estados Unidos. "Me dijo el presidente Obama que los sucesores presidenciales, y en su caso especialmente, se dedican a golpear a los antecesores, y que lo mejor es ignorarlos".



En cuanto a su partido político, el de La Unidad, Santos dijo que espera que se vayan "quienes no tienen ideales sino intereses políticos", y que su esperanza a futuro es que se logre una coalición de centro.



"Estamos en los extremos. Se requiere moderación en la política. Yo he sido una persona identificada con la tercera vía, con el extremo centro; creo que esa es la posición política más conveniente para cualquier democracia y para Colombia", reflexionó el saliente mandatario.

Por último, el mandatario fue cuestionado sobre lo más difícil que tuvo que afrontar durante sus años de Gobierno, a lo que respondió: el plebiscito. En octubre de 2016 Santos sometió los acuerdos de paz negociados con las FARC a votación del pueblo, pero una mayoría se impuso por no refrendarlos, lo que obligó a Santos a escuchar a los sectores de oposición y hacer modificaciones al documento.