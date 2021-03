Santo Domingo solo ha recibido 4 992 dosis de la vacuna contra el covid-19

La fase 0 de la vacunación contra el coronavirus en Santo Domingo de los Tsáchilas no se ha terminado, pese a que el arranque de la siguiente etapa está previsto para abril.

La información oficial sobre la jornada inicial se conoció de forma general en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, el último martes 30 de marzo de 2021.



Hasta hace unos días no se sabía con exactitud los detalles de esta fase, porque las autoridades del Ministerio de Salud (MSP) en la provincia tienen prohibido dar información.



Los técnicos de la mesa de salud informaron que para la provincia se destinaron 4 992 dosis de la vacuna Pfizer.



La epidemióloga, Katherine Aguirre, explicó que, hasta el momento, han sido inoculados una parte del personal del MSP, trabajadores de clínicas privadas, policías, bomberos y adultos mayores. No todos los profesionales de la red pública recibieron la primera dosis y tampoco los adultos mayores, de acuerdo con Aguirre. Esto, porque hubo personas que no la aceptaron y otros están en el grupo de contraindicados.



En los adultos mayores los desfases son amplios. Por ejemplo, de 1 700 dosis que se preveían suministrar, solo 400 lograron ponerse. Aguirre indicó que en 1 600 personas de la tercera edad, de los centros gerontológicos, se detectó que recién habían sido vacunadas contra la influenza.



Por esa razón no estaban en condiciones para inocularse. Los especialistas sugieren que deben pasar 21 días como mínimo para aplicarse la vacuna contra el covid-19.



Ahora el sector salud en la provincia espera nuevas indicaciones para continuar con las siguientes jornadas. Uno de los inconvenientes que se presentan es que la información y la puesta en marcha de la fase 0 han sido organizadas directamente desde la Coordinación Zonal 4 en Manabí, según señalaron los técnicos de salud en la cita del COE.



Debido a eso, el personal en Santo Domingo debe movilizarse sobre la marcha para unirse a la logística que se monta en la provincia. Una de las jornadas de vacunación para adultos mayores se realizó el pasado 24 de marzo.



Ese día, las instalaciones de Consulting Group fueron habilitadas para acoger a los beneficiados en sus espacios que sirven para charlas de capacitación.



Esta firma informó que fueron avalados por el Ministerio de Salud porque prestaban las condiciones necesarias para mantener la cadena de frío que necesita la vacuna y también la infraestructura adecuada para recibir a los adultos mayores. Los auxiliares de enfermería y paramédicos de esta empresa dieron soporte logístico a los adultos mayores.