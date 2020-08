Santo Domingo de los Tsáchilas tiene listo plan de contingencia para viajeros

LEA TAMBIÉN

La terminal terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas puso en marcha el plan de contingencia para atender la demanda de viajeros durante el feriado del 10 de Agosto.

Este miércoles 5 de agosto de 2020, la Subgerencia de esta dependencia informó que desde este viernes 7 los agentes de control ciudadano municipal y policías nacionales apoyarán en la supervisión del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



En todo este tiempo, los policías nacionales estaban al frente de esas labores que consistían en pedir a los ciudadanos que mantengan la distancia y que no se aglomeren para evitar posibles contagios de covid-19.



Al momento no hay una proyección concreta sobre el número de pasajeros que se espera para el asueto. Eso, debido a que la afluencia de usuarios ha sido considerablemente baja desde que esas instalaciones fueron autorizadas para que las cooperativas de transporte operen con viajes a las ciudades que se encuentran en semáforo amarillo.



Eso sucedió el 17 de junio de 2020 y desde entonces acuden hasta 2 000 personas de lunes a viernes. Antes de la emergencia sanitaria, el movimiento diario llegaba a 10 000.



Washington Vasco, dirigente de la transportación interprovincial, asegura que el 50% del aforo permitido en las unidades es un factor de ese decremento. También, las limitaciones que hay para viajar a ciudades que se encuentran en semáforo rojo.



Por esa razón, algunas operadoras atienden sus rutas con intermitencia, como la Zaracay. La empresa no ha podido retomar sus frecuencias con normalidad. Vasco agrega además que no todo el porcentaje de ocupación autorizado logra coparse.



Por ejemplo, este miércoles 5 de agosto, una unidad de la cooperativa Carlos Alberto Aray viajó con 10 pasajeros al cantón Flavio Alfaro. La terminal terrestre en un comunicado indicó que las rutas actualmente autorizadas desde la provincia tsáchila son hacia los cantones manabitas El Carmen, Pedernales, Flavio Alfaro, Manta, Convento, Portoviejo.



Mientras que a Los Ríos se puede viajar a Quevedo y Babahoyo. Hacia Pichincha se atiende a los viajeros que van a Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, mientras que para la Sierra Centro las frecuencias habilitadas son para Ambato y Riobamba; para el Austro se viaja a Loja.