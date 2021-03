En Santo Domingo se aplican medidas locales ante la negativa de un estado de excepción para controlar el covid-19

El pedido de las autoridades de Santo Domingo, de que se decrete un nuevo estado de excepción en el Ecuador, no fue autorizado. Así lo conoció el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, este viernes 19 de marzo de 2021.

La respuesta provino desde el titular del COE nacional y director del ECU-911, Juan Zapata. Él aseguró que esta disposición no se puede aplicar porque no hay un sustento legal para limitar el movimiento de personas, lo cual sería inconstitucional.



La Corte Constitucional dejó sin efecto el estado de excepción por la emergencia sanitaria que se incluyó en el Decreto Ejecutivo 1217 del 21 de diciembre de 2020. La notificación oficial con esta decisión se conoció el 2 de enero pasado y desde entonces se levantaron las restricciones que implicaba esa disposición, a escala nacional.



Zapata insistió que los municipios pueden decretar sus decisiones de acuerdo con sus competencias. Por ello, el COE cantonal ya dispuso que se restringa la movilidad vehicular en el casco urbano. La medida se aplica desde la medianoche de este viernes y se extiende hasta las 04:00.



En la última reunión del COE se conoció una serie de resoluciones que, entre varios puntos, plantean que se vuelva al semáforo rojo epidemiológico. Con ese pedido, la entidad local también extendió una solicitud ofició al COE nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y Presidencia de la República.



El organismo espera una respuesta formal, por lo que ese cambio no ha sido aplicado y por eso el cantón se mantiene en semáforo amarillo.



Santo Domingo de los Tsáchilas reporta un incremento de contagios de covid-19 desde finales de febrero como consecuencia de las aglomeraciones en las elecciones generales y en el feriado de Carnaval.



En los últimos 18 días de este mes se reportaron 858 infectados. En todo febrero fueron 979, y en enero fueron 869. Según datos del Ministerio de Salud, el índice de transmisión actual es tres veces mayor que el año pasado. El promedio diario de contagiados en el 2020 fue de de 22 y ahora está en 65.



La directora de Salud, Katya Tinizaray, aseguró que en las áreas de unidades de cuidados intensivos se registran situaciones complejas. Junto a las camas se instalaron sillas para que otros enfermos críticos puedan esperar a que alguien desocupe la cama dotada de ventilador mecánico.



Un médico que proyectó fotografías con estas escenas, en la cita del COE cantonal, señaló que quienes aguardan sentados sí tienen la ayuda de un respirador, pero no es el procedimiento correcto. Esto ocurre en el hospital Gustavo Domínguez, el principal de la provincia.



Lo mismo sucedió en una carpa de triaje del hospital Santo Domingo, donde también se atiende a pacientes críticos. Los contagiados, en su mayoría de la tercera edad, están sentados junto a los de tanques de oxígeno.



Sandra Páez, llevó a su abuela a ese lugar la semana pasada. En un video que difundió en sus redes sociales se evidenció que debido a un torrencial aguacero ingresó el agua a la carpa. Los pacientes se asustaron.



Las autoridades indicaron que actualmente el virus afecta más a los jóvenes. Hay enfermos de 30 a 40 años y también niños que han necesitado una intubación.



Ante la negativa sobre los ajustes, la Comisión de Bioseguridad se activó este viernes para empezar controles que permitan verificar el cumplimiento de las resoluciones. Para esta tarde se prevé el inicio de operativos para constatar que las instituciones públicas y privadas cumplan con la instalación de lavadores de manos en los exteriores de cada establecimiento.



Este requisito es indispensable para que puedan operar, pero no todos lo están cumpliendo, dijo la directora Tinizaray. Ella conoció de casos en los que no se utiliza agua en lugar del gel o alcohol desinfectante.



La Comisión de Bioseguridad está integrada por funcionarios de la Intendencia, Comisaría de Policía, Bomberos, agentes de Control Ciudadano, servidores públicos de la salud, entre otros funcionarios.