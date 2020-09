Santo Domingo elimina el pago de impuestos para reactivar su economía

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las medidas para reactivar la economía de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, entrarán en vigencia luego del fin del estado de excepción. Este miércoles 2 de septiembre de 2020, el Concejo Municipal emitió un paquete de 12 decisiones que favorecerán a los habitantes, empresas y a las nuevas inversiones hasta el 2021.

La mayoría de resoluciones tiene que ver con la exoneración de pagos, multas e intereres por contribuciones pendientes que tengan los ciudadanos.



Por ejemplo, quienes adeudan valores por pago de impuestos prediales, rústicos, alcabalas, patentes, entre otros, quedarán exonerados durante este año y el próximo.



A los operadores turísticos tampoco se les cobrará la tasa que se requería para el funcionamiento de sus establecimientos, mientras que a los comerciantes, empresas e industrias no se les exigirá el permiso de uso de suelo para gestionar la patente.



Otras resoluciones buscan incentivar la construcción. El Municipio ya no solicitará el fondo de garantía para levantar inmuebles de interés público y privado. Además, se eliminará la contribución para la aprobación de planos. El alcalde, Wilson Erazo, dijo que estas medidas buscan levantar la economía local que se ha visto afectada durante estos seis meses de la emergencia sanitaria. Se espera también que lleguen nuevas inversiones que se favorecerán con estas exoneraciones.



El Cabildo no dio detalles sobre cuánto se dejará de recaudar por estas medidas. No obstante, solo el impuesto predial, uno de los más importantes en las finanzas, generó este año alrededor de USD 7 178 058. Unos 76 246 títulos de crédito se emitieron por ese tributo hasta antes de la pandemia.