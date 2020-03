En Santo Domingo y Portoviejo hay nuevas medidas para frenar circulación de personas en los mercados

LEA TAMBIÉN

En Santo Domingo rige desde este 23 de marzo del 2020, una nueva medida de movilidad que consiste en que el ingreso a los mercados, centros comerciales, instituciones financieras, farmacias y gasolineras se haga de acuerdo con el último dígito de la cédula. Además, las personas deberán usar, obligatoriamente, mascarillas y gel antiséptico.

El Municipio informó la tarde del domingo 22 de marzo que se elaboró una tabla de movilidad que permite a los ciudadanos salir a las calles solo dos días a la semana a actividades específicas.



El control se hará en las calles, en los centros comerciales, supermercados, bancos, gasolineras y otros. Sin embargo, en un recorrido por la avenida La Lorena durante la mañana de este lunes 23 de marzo las farmacias aún no habían recibido el comunicado oficial que instruyera sobre cómo proceder. “No sabemos si pedir la cédula para vender o si habrá policías municipales”, señaló Yomaira Zambrano, vendedora de una farmacia.



Esta normativa también ha generado dudas en la población, ya que los días habilitados para circular con un vehículo es de acuerdo con el número de la placa, dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia nacional. Este no coincide con el dígito de la cédula.



El ciudadano Jorge Sarmiento, por ejemplo, tiene un auto con placa par pero su número de cédula termina en 1. Según la tabla de movilidad municipal, él deberá circular solo los lunes y viernes. Pero esos días no coinciden con el pico y placa. “No sé qué hacer, porque no tengo familiares cerca para que hagan las compras por mí y tengo un hijo de 1 año, que necesita pañales, leche y medicamentos”.



El Municipio de Santo Domingo informó- mediante un chat de WhatsApp – que la normativa busca evitar la circulación de vehículos y personas. El primero se evita con el pico y placa y el segundo con la normativa de circulación de acuerdo con el número de la cédula. Sin embargo, en el chat no se aclararon las interrogantes o confusiones sobre el tema.



El alcalde Wilson Erazo había informado el 22 de marzo del 2020 que la tabla es una medida de seguridad para poder controlar que las personas no se aglutinen en los mercados. Hasta ese día, la circulación de personas era fluida en el mercado municipal y en la calle Ambato, en el centro de la ciudad.



Incluso, en las ferias ciudadanas que se realizan los domingos, las personas compraban sin mascarillas y había aglomeraciones. Así que la Intendencia y la Policía debieron intervenir para asegurar el orden y la seguridad de las personas.



En Santo Domingo se han registrado siete casos de covid-19 y siete con sospecha.









En Portoviejo, Manabí, la medida de ingresar a los mercados de acuerdo con el último dígito de la cédula se inició el domingo 22 de marzo.



Byron Joza, director municipal de Servicios Públicos, informó – a través de un comunicado de prensa - que el ingreso y salida de los mercados se organizó de acuerdo con los números pares e impares del documento de identidad. Es decir, las cédulas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 podrán realizar sus compras los lunes, miércoles, viernes y domingos.



Mientras que las que terminen en 2, 4, 6, 8 y 0 lo harán martes, jueves y sábado.



Los horarios de atención serán desde las 05:00 hasta las 12:30 de lunes a domingo en las 16 parroquias del cantón manabita. Pero a diferencia de Santo Domingo, la medida solo regirá para los mercados municipales.

“Las personas deberán portar, de manera obligatoria, su cédula para poder ingresar. Además, habrá filtros previos al ingreso a los centros de abastos donde personal de Portomercados se encargará de verificar si la cédula de la persona coincide con el día que le corresponde”.