En Santo Domingo de los Tsáchilas hay interés por el bloqueo de vehículos

Luis Moreira acudió temprano a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito en Santo Domingo para gestionar el bloqueo de una moto. Un cliente la adquirió en su almacén en el 2015 y en 18 meses debía pagar la totalidad de la deuda.

Pero solo pagó dos cuotas y no volvió más al almacén. Moreira lo ha llamado varias ocasiones sin éxito. También verifica si la moto ha generado multas en estos tres años. Pero no hay huellas ni en infracciones del cliente.



Por eso, Moreira decidió pedir la baja por inactividad. Según el vendedor, la moto fue matriculada con la condición de no negociable y eso le da la esperanza de que la ANT pueda solventar su petición.



Hasta el pasado martes 28 de mayo de 2019 en la tarde, unas 80 personas acudieron a la entidad para consultar sobre la nueva disposición para dar de baja un automotor.



Livio Ludeña, director de la ANT en Santo Domingo, informó que desde diciembre a febrero se receptaron unas 500 solicitudes. Las principales son por contratos de compraventa de autos cuyos dueños piden que se tramite la baja.



Diego Pilay tuvo una nueva multa el mes pasado por un exceso de velocidad en su anterior auto.



Lo vendió hace ocho años y desde entonces ha acumulado USD 1 200 por valores pendientes en infracciones. “No sé quién tenga en su poder el auto. No he podido reclamar”.



La ANT informó que todos los procesos receptados serán verificados antes de proceder con las autorizaciones. La ANT en Santo Domingo no recibió hasta ayer documentos para iniciar estos trámites. Fue una jornada informativa.