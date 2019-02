Santiago Yépez: ‘El Gobierno debe definir una política minera clara’

LEA TAMBIÉN

Un hecho clave para el sector minero ocurrirá este miércoles en Quito. En la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia se leerá la sentencia sobre la pertinencia de convocar a una consulta popular en Girón, Azuay, para decidir sobre el futuro de la minería en Quimsacocha.

Esta acción fue impulsada por el Ministerio de Energía. La Cámara de Minería del Ecuador cuestiona este proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por agregar una traba a la actividad minera en el país.



Santiago Yépez es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios superiores en Derecho Internacional y Negocios. Espera que Quimsacocha se resuelva de forma favorable al sector, para que no se sienten malos precedentes.





¿Cuál es la situación actual del sector minero?



El sector se ha visto afectado por la resolución de un juez del Azuay, que ha detenido el proyecto Río Blanco; y por la aprobación del CNE de una consulta popular en el cantón Girón, que se contrapone a los procedimientos. Por otra parte, hubo buenos resultados en Cascabel y Fruta del Norte.



¿Por qué la consulta popular de Girón no cumple con los procedimientos?



La pregunta fue planteada en el 2012 en contra del proyecto Quimsacocha-Loma Larga. El CNE debió seguir el debido proceso, es decir, remitir a la Corte Constitucional para que establezca si procede la pregunta. Pero la Corte aún no se ha pronunciado.



¿Qué implicaciones tendrá esta pregunta?



Esto podría devenir en una afectación de uno de los cinco proyectos estratégicos de interés nacional. Además, se está dando paso a que comunidades locales decidan sobre temas de interés nacional, no solo proyectos mineros.



¿Cuál es la situación del proyecto Río Blanco?



El proyecto sigue detenido, mientras el Estado, según dispuso un juez, no realice una consulta previa en la zona. Eso no es factible, porque no existen comunidades ancestrales allí. Por eso, esperamos una resolución favorable al respecto, para que esto no genere el precedente de hacer una consulta previa, donde no existen tales comunidades.



¿Cómo afecta la situación de Río Blanco y Loma Larga a las inversiones?



Es complejo, falta diálogo. Lo que pasa con Río Blanco y lo que eventualmente puede ocurrir con Loma Larga son señales negativas que el Ecuador está dando a la inversión extranjera, no solo a la minera. Estas inversiones, que se han hecho durante varios años y han cumplido con todos los permisos, pueden ser coartadas, porque ciertas autoridades judiciales y electorales, malinterpretan la normativa. Esto genera incertidumbre.



¿El mensaje de las autoridades y jueces es contradictorio para el sector?



El sector minero respeta la división de poderes, pero hay que entender que en estos casos el CNE y los jueces de primera y segunda instancia han fallado en contra de proyectos estratégicos de interés nacional. Creemos que el Ejecutivo debe defender de manera correcta la aplicación de la normativa y dar reglas claras de inversión para estos proyectos que son de largo plazo.



La posición del Ejecutivo tampoco ha sido clara. En el 2017, el presidente Lenín Moreno suspendió la entrega de concesiones. ¿Cómo ve eso el sector?



El catastro minero permanece cerrado. El Viceministerio de Minería ha mencionado que existe la disponibilidad y disposición del Gobierno para reabrirlo, pero primero se debe solventar lo de Río Blanco, Quimsacocha y temas ambientales, para que haya claridad y así este proceso sea un éxito, como ocurrió en el 2016.



¿Espera que se resuelvan estos temas?



No resolver, queremos una posición clara y definitiva sobre el avance y desarrollo del sector minero. Si el Gobierno decide mantener su apoyo a este sector, debe definir cuál es la política minera del país para garantizar las inversiones que hace esta industria.



¿Cuándo está previsto que se abra el catastro?



No hay una fecha definida, pero espero que esto se produzca en el corto plazo.



¿Cuándo empezará la fase de producción de minerales en Ecuador?



Esperamos que en este año arranque ya una producción importante en Fruta del Norte y en Mirador. Esto ratificará el aporte que hace este sector a la economía nacional. En Río Blanco se espera solventar el proceso legal, ellos estaban ya en una explotación temprana.



¿Cuánto se invirtió en este sector en el 2018?



Más de USD 200 millones en la etapa de construcción. Y en este año se esperan más de USD 2 000 millones.



¿Cuánto aporta este sector actualmente?



La producción de la pequeña minería ha representado el 1,3% del Producto Interno Bruto hasta el 2018. Pero solo con el ingreso de la producción de Fruta del Norte y de Mirador este porcentaje subirá al 4%. Además, la posibilidad de que las concesiones entregadas entre el 2016 y 2017 pasen a la fase de explotación es pequeña. Es decir, se prevé que del 7% del territorio nacional que se encuentra concesionado, no más del 0,01%, entre en producción.