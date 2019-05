Santiago Guarderas logra apoyo parcial como candidato a Vicealcalde de Quito

LEA TAMBIÉN

El concejal Juan Manuel Carrión, del movimiento Concertación, declinó su candidatura para vicealcalde de Quito y se sumará al grupo de ediles que apoyan a Santiago Guarderas, de Unión Ecuatoriana, para ese cargo dentro del Concejo Metropolitano de Quito.

Lo anunciaron este miércoles 15 de mayo del 2019, en una rueda de prensa convocada en el Palacio Municipal. Carrión dijo que su bloque, conformado por tres concejales, decidió retirar su candidatura para dar gobernabilidad al Concejo y articular acciones para convertir a Quito en un patrimonio natural de la humanidad, con medidas como la limpieza del río Machángara.



Para Carrión, mantener su candidatura habría significado fraccionar innecesariamente un escenario ya fragmentado. Por eso ahora, afirma, apoyarán la postulación de Guarderas. No implica renunciar a su visión y propuesta política, en la medida que la administración gobierne con prioridad ambiental, fiscalización, ordenamiento del comercio informal, etc.

El bloque de Creo. A la izquierda, Eduardo del Pozo. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

En la rueda de prensa participaron también ediles de Izquierda Democrática y Vive, con quienes suman 13 votos, incluyendo el del alcalde Jorge Yunda, por Guarderas. Este último dijo que también los concejales de Creo: Eduardo del Pozo y Luz Elena Coloma, lo apoyarán, aunque no asistieron a la rueda de prensa. Del Pozo recibió a la prensa en su despacho y dijo que apoyarán la opción que proponga Yunda en la sesión inaugural que será este jueves 16 de mayo del 2019.



Quienes rechazan estas posturas son los nueve ediles de Compromiso Social, que mantienen la candidatura de Luis Reina para la primera vicealcaldía. Afirman haberse mantenido abiertos al diálogo y ven con preocupación que se haya conformado una mayoría no consensuada entre todos los concejales.



Reina también señaló que "este anuncio lo han hecho de forma unilateral y buscamos un ambiente de gobernabilidad, pero producto de los diálogos. Se anuncian algunas candidaturas, pero advertimos que no es con consenso y eso no es saludable", dijo.

El bloque correísta, liderado por Luis Reina (tercero a la izquierda), Compromiso Social. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Agregó que están pendientes de la forma en la que se conformarán las comisiones del Concejo y espera que se tome en cuenta que son el bloque con mayor cantidad de ediles, por lo que esperan contar con la participación en ellas conforme manda la ley. "Nosotros somos el 42% y le decimos al Alcalde y los concejales, respétese la ley. Nosotros tenemos que formar parte. Con la vicealcaldía creamos un equilibrio de poderes", aclaró.



También señaló que tienen derecho a formar parte de la comisión de Mesa y proporcionalmente en las demás comisiones, especialmente en las estratégicas, como la de Movilidad, Presupuesto, Uso de Suelo, Ordenamiento Territorial y Seguridad, en las que, según Reina, deberían tener dos cupos en cada una.



Guarderas señaló que la segunda vicealcaldía debería ser para una mujer y su propuesta es que salga de Compromiso Social. Sin embargo, Soledad Benítez, concejala reelecta, expresó que las fuerzas políticas deberían considerar que su movimiento, al tener nueve puestos en el Concejo como representación de la tendencia correísta, debería tener un lugar adecuado en ese organismo legislativo local. Sus compañeros creen que no les deben dar "el puesto que sobre".



En la sesión del jueves 16 de mayo, que se realizará a partir de las 10:30, se definirá quién será el Secretario General del Concejo, los dos vicepresidentes, los miembros de la Comisión de Mesa y de las restantes comisiones.