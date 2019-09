Santiago Cuesta dejó de ser consejero del Presidente Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Santiago Cuesta ya no es más consejero del Presidente de la República, Lenín Moreno. El excolaborador del Jefe de Estado confirmó que renunció al cargo, este lunes 9 de septiembre del 2019, a través de su cuenta de Twitter.

"A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no los son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al Presidente Moreno", escribió el exconsejero.



Cuesta, días atrás, dio unas polémicas declaraciones durante una entrevista en Radio Sucesos. El exmiembro de la denominada "mesa chica" del Presidente Moreno manifestó que "un conserje sacó la información" de Pamela Martínez, quién es procesada en el caso Sobornos 2012-2016, que investiga presuntos aportes irregulares a Alianza País. También sostuvo que le ofrecieron esa información por USD 50 000.



En su mensaje de despedida, Cuesta agradeció a Moreno por su confianza. "Para mi ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós", publicó en su perfil.



A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no los son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al Presidente Moreno, para mi ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós. — Santiago Cuesta C (@SCC1705) September 10, 2019



Cuesta se incorporó al Gobierno el 23 de mayo del 2018. El exconsejero presidencial era uno de los cuatro funcionarios de la Presidencia de la República que se beneficiaban del pago de viáticos por gastos de residencia.



Cuesta tenía, hasta ahora, tres atribuciones: asesorar en la optimización estratégica del Estado al presidente Moreno, hacer seguimiento del cumplimiento del programa de austeridad fiscal y recomendar acciones para el mejoramiento de la eficiencia del Estado y la reducción de trámites.



Por el momento ni el Jefe de Estado ni la Secretaría de Comunicación de la Presidencia han emitido un pronunciamiento sobre la renuncia de Cuesta.