Santiago Cuesta acudió a la Fiscalía en caso 'Arroz verde'

El consejero presidencial, Santiago Cuesta, acudió la mañana de este lunes 13 de mayo del 2019 a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, en Quito.

La cita tuvo como objetivo entregar información sobre el caso denominado 'Arroz verde', que tiene que ver con un supuesto esquema para esconder dinero ilícito, entregado por contratistas estatales para financiar la campaña de Rafael Correa y Jorge Glas, en el 2013.



Según Cuesta, esa información que proporcionó a la Fiscalía "demuestra que los periodistas (Christian) Zurita y (Fernando) Villavicencio (autores del reportaje), mutilaron el informe que recibieron. Se demuestra que hay más personas involucradas", señaló.



Cuesta dijo que los datos le fueron enviados el viernes pasado en un sobre. "Se lo entregaron a un agente mío de seguridad". Además, señaló que después de la entrega, las personas se contactaron con él para venderle la segunda parte del informe.



"Me llamaron desde un número privado y me dijeron que por un valor equis me quieren vender la segunda parte. Yo les dije que estaba dispuesto siempre y cuando pudiera corroborar que la información que me está dando era válida".



La información que entregó cuesta a la Fiscalía es parte del expediente que se abrió y en el que hay dos personas procedas. Una de estas es Pamela M., exasesora de Correa y jueza constitucional cesada.