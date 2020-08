'Con Daniel Mendoza me une una amistad y asistí a su matrimonio', dice el exconsejero presidencial Santiago Cuesta

LEA TAMBIÉN

El exconsejero presidencial, Santiago Cuesta, confirmó que acudirá a la Fiscalía General del Estado en Quito. A las 15:00 de este martes 4 de agosto del 2020 está previsto que rinda su versión libre y voluntaria dentro del caso de corrupción detectado tras la fallida construcción del Hospital de Pedernales.

Cuesta conversó con este Diario y señaló que conoció a Daniel Mendoza en el marco de sus labores como consejero dentro del actual Gobierno. Y dice que desde el 2017 se formó una amistad.



“Con Daniel Mendoza tengo una relación cordial. Me invitó a su matrimonio, a la que asistí. Somos amigos, claro. Yo lo conocí cuando vine a trabajar a Quito”, señaló.



El exfuncionario de Gobierno añadió que es amigo de la mayoría de asambleístas que respaldan el proyecto político de Moreno.



Cuesta dice que también es padrino de la hija del exasambleísta. Y asegura que durante su ejercicio como consejero fue padrino de otras personas.



“Cuando usted ocupa un cargo importante, mucha gente le pide cosas. Mientras estuve en el Gobierno me han declarado padrino de un montón de personas. Como también me pidieron favores un millón de gente”.



“Me pidieron favores políticos, periodistas, empresarios. El mayor problema del Ecuador es el desempleo y mucha gente me llamó a pedirme empleo para sus hijos, mujer, sobrina”, asegura el exconsejero presidencial.



En la entrevista descartó mantener una relación con el legislador por Sucumbíos, Eliseo Azuero, quien actualmente está prófugo.



“Ningún tipo de relación. Nunca en mi vida me ha invitado a comer a su casa ni yo a la mía”, aseguró el excolaborador del Gobierno.



La Fiscalía dijo que Cuesta debe comparecer en el despacho número 5 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, en Quito. Además, pidió que se remita información sobre las funciones y competencias que compiló en la Presidencia de la República.



También se deberá informar sobre el periodo en el que ejerció las funciones. Los datos deberán ser remitidos al piso 19 de la Fiscalía, ubicada en la calle Juan León Mera y avenida Patria.