Miles de sandinistas marchan en apoyo a Daniel Ortega en Nicaragua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miles de partidarios sandinistas marcharon este miércoles 19 de septiembre del 2018 en Nicaragua para expresar su respaldo al presidente Daniel Ortega en medio de protestas opositoras que piden su dimisión desde hace cinco meses.

“Los opositores han querido hacer un golpe de estado, pero no van a poder, estas marchas son para apoyar al presidente”, dijo a la AFP Janeth Rivas, una ama de casa de 42 años durante la marcha.



La manifestación partió en silencio del sur de la capital hasta la rotonda Hugo Chávez, al norte de la ciudad, donde un conjunto amenizó y motivó a la multitud a gritar consignas en respaldo al gobierno como “Daniel se queda”.



“Pedimos la paz para Nicaragua, respaldamos al presidente porque ha hecho muchas cosas buenas”, expresó a la AFP Roberto Gómez, de 24 años, mientras caminaba junto con otros jóvenes.



Ortega enfrenta desde el 18 de abril protestas que han sido sofocadas con una violenta represión que ha dejado más de 320 muertos, 2 000 heridos y al menos 500 detenidos, según grupos humanitarios.



El gobierno atribuye las protestas a un intento de golpe de estado promovido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos, que Ortega asegura no prosperó, tras recuperar en julio el control de las ciudades que habían sido bloqueadas por los manifestantes.



“La derecha quiso hacer un golpe suave usando a los jóvenes, niños y mujeres en contra del gobierno revolucionario”, explicó a la AFP Oswaldo Calero, de 46 años, empleado de la gubernamental empresa aguadora. “Incluso gente nuestra del partido fue engañada por esta gente”, agregó.



Consideró además que los “golpistas deben pagar por sus crímenes”, en alusión a los manifestantes que han sido capturados y acusados por terrorismo y otros delitos por participar en las protestas.



Vehículos con parlantes entretuvieron a los simpatizantes sandinistas con canciones alusivas a Ortega. “Daniel, el pueblo está con él.. toda Nicaragua está con él”, decía una de las melodías que sonaron en la marcha que convocó el gobierno con el lema “Por la paz, la justicia y la vida”.



La caminata se desarrolló en calma con la protección de la policía.