Sanders y Buttigieg se lanzan dardos a dos días de las primarias demócratas en New Hampshire

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bernie Sanders y Pete Buttigieg llevaron hoy, domingo 9 de febrero del 2019, su lucha por la nominación presidencial demócrata a las ondas radiales mientras pugnan por ganar las primarias en el estado de New Hampshire.

El senador de Vermont, de 78 años, y el exalcalde de South Bend, Indiana, de 38, llegaron a la cima de la primera competencia en Iowa, en unas elecciones empañadas por el caos generado en torno a su resultado, que finalmente fue dejado en suspenso por el Partido Demócrata hasta que se haga un recuento definitivo.



Sanders, un izquierdista cuyo estado natal limita con New Hampshire, aparece liderando las intenciones de voto, según cuatro encuestas publicadas este domingo. En cada una de ellas es secundado por el moderado Buttigieg, y seguido por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y el exvicepresidente Joe Biden.

“Creo que tenemos una excelente oportunidad de ganar”, dijo Sanders a CNN.



“Me postulo contra un candidato, Pete Buttigieg, que ha recaudado dinero de más de 40 multimillonarios”, agregó. “Nuestro apoyo proviene de la clase trabajadora de este país”.



Su campaña, basada en gran medida en pequeños donantes, asegura haber recaudado USD 25 millones el mes pasado.



“Bueno, Bernie es bastante rico, y con mucho gusto acepto una contribución de él”, bromeó, antes de señalar, más seriamente: “Esta es la pelea de nuestras vidas. No soy un fanático del sistema actual de financiamiento de campañas, pero también insisto en que tenemos que entrar en esto con todo el apoyo que podamos obtener”.



Remarcó además que está “construyendo el movimiento que va a derrotar a Donald Trump” , impulsado por las donaciones de unos dos millones de personas.

Tanto Buttigieg como Biden, cuya condición de favorito nacional para la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre se ha visto cuestionada por el lejano cuarto lugar que ocupó en Iowa, dijeron que sería mucho más difícil para su partido derrotar a Trump en noviembre si Sanders gana finalmente las primarias.



Las posturas de Sanders en el extremo izquierdo del espectro estadounidense, con propuestas como la extensión del programa Medicare a toda la población de su país, han sido recibidas con entusiasmo por Trump, quien dijo a un entrevistador la semana pasada: “Creo que es un comunista”.



Buttigieg consideró que sería “mucho más difícil” para el partido ganar con Sanders que con un candidato más moderado, casi las mismas palabras utilizadas por Biden en el programa “This Week”, de la cadena televisiva norteamericana ABC.

“Creo que va a ser increíblemente más difícil” triunfar con Sanders, sostuvo el ex mano derecha de Barack Obama, aunque prometió “trabajar infernalmente para él” si Sanders obtiene la nominación.



El senador por Vermont hizo a su vez caso omiso de estas críticas según las cuales es demasiado radical para los votantes estadounidenses.



“La verdad es que nuestra agenda es precisamente la agenda que un número abrumador de personas quiere”, dijo Sanders a CNN, destacando el apoyo entusiasta que recoge entre los jóvenes.



A medida que Buttigieg ha pasado del anonimato a una cierta notoriedad, se ha enfrentado a críticas cada vez más agudas.

La campaña de Biden, por ejemplo, ha puesto de relieve su escasa experiencia a nivel nacional y su supuesta dificultad para conectarse con el electorado negro, clave para los demócratas.



Buttigieg “no ha podido unificar a la comunidad afroamericana”, dijo Biden, y agregó que para conseguir la investidura demócrata se debe estar entre los primeros en estados mucho más grandes y diversos que los predominantemente blancos Iowa y New Hampshire.



“Deberé trabajar más, tal como lo hice en South Bend, donde una coalición multirracial me dio la victoria por segunda vez”, respondió en ABC el exalcalde, que ejerció el gobierno municipal entre 2012 y 2019.



Después de escuchar a Buttigieg en un mitin en Nashua, New Hampshire este domingo, Katie Morgan, 20, dijo que le parecía “interesante e inteligente” .



Pero agregó: “Personalmente, prefiero a un candidato con un poco más de experiencia. Creo que tener 38 y haber sido alcalde de una pequeña ciudad no es el currículum que espero ver de un candidato presidencial”.

La historia reciente muestra que es casi imposible para un demócrata ganar la nominación del partido sin estar entre los dos primeros en Iowa o en New Hampsshire.



Tanto Biden como Warren dijeron que podrían ser la excepción a esa regla.



Después de New Hampshire, habrá primarias en Nevada el 22 de febrero y en Carolina del Sur el 29, donde los electorados son demográficamente más diversos.



Luego viene el “Súper Martes”, el 3 de marzo, con elecciones en 14 estados. Allí aparecerá en liza, tras saltarse las cuatro primeras consultas, el magnate y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien ha gastado hasta ahora un récord de 260 millones de dólares de su fortuna personal en el lanzamiento de su campaña.